Der Traum vom vollen Stadion

Die Sehnsucht ist riesengroß. Die packende Atmosphäre eines vollen Stadions, Emotionen, die sich von den Rängen auf die Spieler auf dem Rasen übertragen. Der Fußball läuft zwar wieder, aber er leidet unter dem unnatürlichen Rahmen der Geisterspiele – von den wirtschaftlichen Verlusten für die Clubs ganz zu schweigen. Und da die Corona-Pandemie hierzulande vergleichsweise unter Kontrolle ist, steigt der Druck in der Debatte, wieder Zuschauer in den deutschen Profiligen zuzulassen, fast täglich. Die DFL hat ein erstes Konzept zur Rückkehr der Fans erarbeitet, DFB-Präsident Fritz Keller heizt den „Traum von vollen Stadien“ an – und Union Berlin plant mit Corona-Tests für jeden Besucher am Spieltag schon den ganz großen Wurf, der Fragen zur Umsetzung erst einmal großflächig ausklammert.

Die Gedankenspiele klingen für alle Fans mit Entzugserscheinungen verlockend, aber der Fußball läuft Gefahr, mit seinem Vorpreschen zu überdrehen. Eine vorschnelle Zuschauer-Rückkehr wäre exakt das Einfordern einer gesellschaftlichen Sonderstellung, die DFB und DFL niemals für sich in Anspruch nehmen wollten. Während in Schulen und Kitas auch nach den Sommerferien noch kein Regelbetrieb in Sicht ist, die Besitzer von Clubs und Konzerthallen um ihre Existenz bangen, sollen Tausende Fans wieder zumindest einen Hauch der früheren Stimmung in die Arenen zurückbringen.

Wie viel Spaß ein Stadionbesuch bereitet, wenn es statt Bratwurst nach Desinfektionsmittel riecht und die Reihen dünn besetzt sind, ist ohnehin fraglich. Und dann noch die praktischen Probleme: Wie soll es Eintracht Frankfurt schaffen, nur 15 000 Zuschauer hineinzulassen, wenn der Club schon 29 000 Dauerkarten-Besitzer hat? Losen? Zutritt nur bei jedem zweiten Heimspiel? Und wo bleibt die Gleichbehandlung der einzelnen Vereine, wenn die Gesundheitsbehörden in Sachsen laschere Vorgaben zum Fan-Comeback machen als die in Nordrhein-Westfalen?

Der Fußball sollte sich besser noch ein wenig gedulden. Bis es mit einem Corona-Impfstoff wieder möglich ist, die Stadien für ein unbeschwertes Erlebnis zu öffnen. So wie früher. Sonst erwächst aus riesengroßer Sehnsucht schnell gewaltiger Frust.

