Der Unterschätzte

So kann man sich täuschen. „Flicks Anforderungsprofil ist klar umrissen. Bis die Bayern-Bosse einen neuen Trainer gefunden haben, muss der 54-Jährige einen Weg finden, die schlingernde Mannschaft zu stabilisieren, um gegen Piräus, Dortmund und in den möglicherweise noch folgenden weiteren Partien die für die Aufrechterhaltung der Saisonziele notwendigen Ergebnisse zu erzielen“, kommentierte diese Redaktion Anfang November, als Hansi Flick zum Interimscoach des FC Bayern berufen wurde. Vier Monate später steht der einstige „Kurzzeit-Krisenmanager“ (Begriff aus eben jenem Kommentar) kurz davor, seine langfristige Anstellung auf dem attraktivsten Trainer-Posten im deutschen Vereinsfußball schriftlich zu fixieren. Der „treue Hansi“ hat es allen gezeigt, die ihn unterschätzt haben.

Flick hat innerhalb kürzester Zeit das bei Vorgänger Niko Kovac meist brachliegende Potenzial des Münchner Star-Ensembles wieder aktiviert. Unter dem Bammentaler spielen die Bayern nicht nur äußerst erfolgreich – wie die Rückkehr auf Platz 1 in der Bundesliga und der beeindruckende 3:0-Erfolg beim FC Chelsea in der Champions League demonstrieren –, sondern auch wieder attraktiv. Der von Kovac gemobbte Thomas Müller müllert wieder, Robert Lewandowski spielt plötzlich sogar den Ball ab, und in der Defensive hat Flick mit der Beförderung der Linksverteidiger-Entdeckung Alphonso Davies zum Stammspieler und dem zum Abwehrchef umfunktionierten David Alaba zwei sehr gute Ideen gehabt. Seine kommunikative Art erinnert die Profis an die Wohlfühl-Atmosphäre unter Jupp Heynckes, aus seinen Jahren als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hat der 55-Jährige auch die Erfahrung mitgebracht, worauf es in den richtig großen Spielen ankommt.

Der Aufschwung unter dem Kurpfälzer, der schon bald einen neuen Vertrag als Cheftrainer beim Rekordmeister unterschreiben dürfte, hat den FC Bayern auch in der Champions League wieder zu einem Herausforderer gemacht, den Liverpool, Juventus oder Barcelona als ernsthafte Bedrohung wahrnehmen, wenn es um den Titel geht. Wer braucht schon Pochettino, ten Haag oder Allegri, wenn man Hansi Flick auf der Bank sitzen hat? Diese Frage beantwortet der FC Bayern neuerdings mit „Niemand“. So kann man sich täuschen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020