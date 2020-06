Der Wandel der Stadt

Seppl Herberger, der legendäre Trainer der deutschen Nationalmannschaft beim Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1954, ist hier geboren, sein Vater hat hier gearbeitet: in der „Spiegelsiedlung“, den Arbeiterhäusern der Spiegelfabrik. Dass der französische Konzern Saint Gobain die Fabrik jetzt schließen will, ist daher mehr als eine Wirtschaftsnachricht, bedeutet mehr als den – erneuten – Verlust von vielen Arbeitsplätzen. Die Pläne stellen zudem einen Einschnitt für Mannheims Stadtgeschichte dar.

1853 ist die „Spiggl“, wie die Leute hier heute noch sagen, gegründet worden. 1853 – also lange vor Beginn der öffentlichen Stromversorgung (1898) oder des Baus von Wasserleitungen (ab 1882), Auto und Traktor sind noch nicht erfunden, die großen Firmen BASF, Lanz, Bopp & Reuther, BBC und Rheinische Gummi noch nicht gegründet. Der Waldhof, wo die Glasfabrikation gebaut wird, zählt bis 1897 zu Käfertal – erst dann folgt die Eingemeindung nach Mannheim.

Mit der „Spiggl“ hat in Mannheim die Industrialisierung begonnen. Nach der glanzvollen Periode als Residenzstadt erlebt die Quadratestadt Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts durch den Bau von Hafen, Eisenbahn und viele Firmengründungen einen neuen, gewaltigen Aufschwung. Daher heißt es ja im Badnerlied „In Mannheim die Fabrik. . .“

Aber das ist weitgehend vorbei. Beginnend 1974 mit dem Konkurs des Strebelwerks hat Mannheim zahlreiche traditionsreiche Firmen verloren. Sicher – das Benz-Werk und die John-Deere-Traktorenproduktion gibt es noch. Aber viele andere große Namen verschwinden nach und nach. Gerade hat Isodraht, dessen Wurzeln bis 1899 zurückreichen und wo über 100 Leute gehen müssen, das Aus verkündet. Jetzt folgt die Glasfabrik. Gerade das Ende dieser traditionsreichen Firma zeigt besonders deutlich: Mannheim ist keine Arbeiterstadt mehr.

Aber viel stärker als etwa im Ruhrgebiet oder Saarland gelang es hier durch gewaltige Kraftanstrengungen von Stadtverwaltung und Landesregierung seit Mitte der 1980er Jahre, den Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen. Gab es 1976 im produzierenden Gewerbe in Mannheim 91 000 Arbeitsplätze, aber bei Dienstleistungen nur 80 000, ist es heute ganz anders. Der Anteil der Mannheimer im „Blaumann“ sank weiter auf derzeit 52 000, aber der Dienstleistungssektor weist mit 138 000 mehr als doppelt so viele Stellen auf. So traurig also das Ende der „Spiggl“ ist – unter dem Strich hat die Stadt gewonnen. Aber das alte „Fabrikflair“, das ist vorbei.

