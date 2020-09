Der zu stille Superstar

Ein deutscher Eishockey-Profi der wertvollste NHL-Spieler? Bis zu Leon Draisaitl war dies ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, in den vergangenen Jahren strömten immer mehr hierzulande ausgebildete Spieler in die beste Eishockey-Liga der Welt. Viele nahmen in ihren Teams auch wichtige Rollen ein. Uwe Krupp, Dennis Seidenberg, Tom Kühnhackl und Philipp Grubauer gewannen sogar den Stanley Cup – keiner drückte der Liga aber dermaßen seinen Stempel auf wie Draisaitl.

Der Kölner ist beileibe keine Eintagsfliege. In der Saison 2018/19 knackte er erstmals die 50-Tore-Marke, mit 110 Punkten avancierte er in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Hauptrunde 2019/20 zum besten NHL-Scorer. Er ließ Superstars wie Alexander Ovechkin und Sidney Crosby weit hinter sich. Auch Connor McDavid, sein Teamkollege aus Edmonton, hatte klar das Nachsehen. Darauf darf auch die Mannheimer Nachwuchsschmiede stolz sein, die Draisaitl von 2009 bis 2012 das Rüstzeug für die NHL mitgab.

Über seinen sportlichen Wert für die Traditionsmannschaft aus Kanada gibt es keine zwei Meinungen. Draisaitl ist mit McDavid das Gesicht der Organisation. In Nordamerika wissen das alle, die sich mit dem Eishockey-Sport beschäftigen, richtig einzuschätzen: Draisaitl gewann nicht nur die „Hart Trophy“ als wertvollster Spieler, sondern auch den „Ted Lindsay Award“, der von seinen Mitspielern vergeben wird. Das ist mehr als ein Ritterschlag.

Potenzial jenseits des Eises

Vielleicht weiß der 24-Jährige gar nicht, welch großes Potenzial noch in ihm schlummert – nicht unbedingt im sportlichen Bereich, sondern abseits des Eises. Gerade im Vergleich zu seinem großen Vorbild Dirk Nowitzki ist Draisaitl noch ein viel zu stiller Star. Interviews sind für ihn eine lästige Pflichtaufgabe, manche mögen sogar eine Lustlosigkeit erkennen. Immer wieder betont der Kölner, dass er lieber Taten auf dem Eis sprechen lassen will, als große Töne zu spucken. Das ehrt ihn, ist aber nicht genug, wenn er die Anerkennung erhalten will, die ihm zusteht. Mit seinen sozialen Projekten tut er schon viel Gutes – gerade in Edmonton, das ihm ans Herz gewachsen ist. Darüber müsste er noch viel mehr sprechen.

Es ist nicht leicht, ein gewisses Charisma zu entwickeln. Wer von Wayne Gretzky und Marco Sturm in den höchsten Tönen gelobt wird, könnte aber ruhig ein bisschen forscher auftreten – und damit zu einem wichtigen Botschafter einer Sportart werden, die das in Deutschland bitter nötig hat.

