Natürlich ist es schade für Ladenburg, dass ABB den traditionsreichen Standort dort in zwei Jahren aufgibt. Dann muss die Erfinderstadt, die sich mit Autopionier Carl Benz rühmt, ohne das Forschungszentrum auskommen. Dafür aber stärkt ABB Mannheim und Heidelberg – und damit die gesamte Region. Das ist ein deutliches Bekenntnis. Denn offenbar ist nicht von Anfang an klar gewesen, dass der Konzern in Mannheim investiert. Auch andere Standorte waren im Rennen.

Es ergibt Sinn, Geschäftsbereiche und Themen zu bündeln. Das ist wirtschaftlicher und effizienter. Und mit hochmodernen Konzepten im Neubau kann ABB noch enger mit Kunden zusammenarbeiten.

Das Areal in Mannheim-Käfertal ist verkehrstechnisch gut zu erreichen. Die Autobahn ist nah, die Straßenbahn hält quasi direkt vor der Haustür. Zudem kann ABB stärker um junge Fachkräfte aus der ganzen Welt werben, die an den umliegenden Universitäten studiert haben.

Für die Mannschaft aus Ladenburg wird es am neuen Standort zahlreiche Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Auch Mannheim zählt schließlich zu den Erfinderstädten.

