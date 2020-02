Die neuen SAP-Co-Vorstandsvorsitzenden Jennifer Morgan und Christian Klein machen ernst. Vier Monate nach ihrem Amtsantritt hat sich bei Europas größtem Softwarekonzern schon ganz schön viel getan.

Das Duo hat den Umbau des Vertriebs angestoßen, einige Tochterfirmen sollen enger eingebunden werden. Jetzt der nächste Schritt: Die Vorstandsressorts erhalten zum Teil einen neuen Zuschnitt, ein Ressort wird umbenannt in „Customer Success“ („Kundenerfolg“).

Auffällig bei Morgan und Klein ist, dass sie Selbstkritik üben. Das sind ganz neue Töne in Walldorf. Sätze wie „Unsere Kunden erwarten zurecht, dass unser Angebotsportfolio nahtlos integriert ist“ und „Wir hätten uns schnellere Fortschritte gewünscht“ hätte Vorgänger Bill McDermott vermutlich nie gesagt. Stattdessen blieb er immer grenzenlos optimistisch und im Ungefähren.

McDermott war es auch, der SAP vor allem mit milliardenschweren Zukäufen vergrößert hatte. Morgan und Klein stehen vor der Aufgabe, die verschiedenen Teile zu einem Ganzen zu formen. Und die Mitarbeiter vor den Kunden als eine Mannschaft auftreten zu lassen.

Die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden haben gerade erst angefangen. Aber sie packen an. Das ist ein deutliches Signal an die Kunden. Denn seit Monaten – schon viel zu lange – steigt die Unzufriedenheit. Lücken in der Software, schlechte Integration, die Liste der Kritikpunkte ist lang. Vor Kurzem hat das neue Führungsduo eine E-Mail an die SAP-Belegschaft geschickt: „Ihr werdet in den kommenden Wochen und Monaten häufiger von uns hören.“ Spätestens seit Donnerstag ist klar, dass das keine leere Versprechung war.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020