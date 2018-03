Dezent und doch deutlich

Anzeige

Moderator Jimmy Kimmel würzte seine Moderation mit Spitzen zum Missbrauchsskandal; Schauspielpreisträgerin Frances McDormand forderte mehr Gleichberechtigung. Und drei der Schauspielerinnen, die dem einstigen Überproduzenten Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen und so die „#MeToo“-Bewegung in Gang gehalten hatten, würdigten die Initiative auf der Bühne noch als solche. Was allgemein schon prophezeit worden war, hat nun, wenngleich eher dezent, auch die 90. Verleihung der wichtigsten Filmpreise unterstrichen: Nach den Enthüllungen über die „Besetzungs-Couch“ und dem Protest gegen die Benachteiligung von Frauen und Minderheiten in der Traumfabrik wird sich Hollywood ändern müssen.

Tatsächlich ist es schon etwas anders geworden: Selbst Superhelden gibt es jetzt in weiblicher Form (als „Wonder Woman“), es gibt sie – siehe „Black Panther“ – auch mit dunkler Hauptfarbe. Und schon die Kür des Dramas „Moonlight“ über einen schwarzen Homosexuellen als bester Film hatte im Vorjahr ein Zeichen gesetzt – zumal deshalb, weil es das klassischer Hollywoodunterhaltung frönende Musical „La La Land“ auf die Plätze verwies.

Dagegen scheint die vierfache Auszeichnung des diesjährigen hohen Oscar-Favoriten „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ eher schon als die bei dieser Veranstaltung gewohnte Routine. Nachdem das Fantasy-Märchen in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen hatte, erntete es immer wieder überschwängliches Lob. Politische Untertöne hat die überlegt und detailverliebt inszenierte Geschichte freilich auch – dem Wassermann und seiner stummen Herzdame setzt im Film ja vor allem ein fieser weißer Mann zu. Als Kritik an Rassismus und Ausgrenzung lässt sich das Filmmelodram lesen. Indem es zudem den Sieg der Fantasie feiert, beweist es überzeitliche Qualitäten. Von daher war es umso leichter zu ehren, denn eine vor allem an Tagesaktualität sich messende Veranstaltung will die Filmakademie mit ihrer Oscar-Gala auch weiterhin nicht bieten.