DFB-Kommentar: Mit einem heftigen Knall

Die Psychologie definiert Autosuggestion als einen Prozess, durch den eine Person ihr Unbewusstes trainiert, an etwas zu glauben. Diesen Versuch der positiven Selbstbeeinflussung konnte man in den vergangenen Monaten auch bei der deutschen Fußball-Nationalelf beobachten. Von der Entstehung einer neuen, großen Mannschaft war nach dem 3:2-Prestigeerfolg in Amsterdam im Umfeld des DFB-Teams zu

...