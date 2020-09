Dickes Ende kommt noch

Die Bewertung des deutschen Bildungssystems durch die OECD fällt doch eher nach der Devise „sowohl als auch“ aus: Es gibt sowohl Stärken als auch Schwächen. Stark ist Deutschland in der beruflichen Bildung, im frühkindlichen Bereich sowie bei den Investitionen. Schwach hingegen präsentiert sich das System bei der Digitalisierung, zum Teil bei den schulischen Ergebnissen, vor allem aber hinsichtlich der Lehrerschaft und deren Überalterung.

Fast ist man geneigt zu sagen: Nichts Besonderes, was die OECD erneut an der deutschen Bildungsfront festgestellt hat. Wenn da nicht Corona wäre. Bisher hieß es stets, das System sei immer noch nicht durchlässig genug, zu viel hänge von der Herkunft ab. Das klang mitunter sehr abstrakt. In Corona-Zeiten ist diese Einschätzung quasi für viele erlebbar geworden: Es gab Eltern, die mit dem Homeoffice ihrer Kinder völlig überfordert waren, ebenso wie viele Schüler selbst; Technik und Ausstattung fehlten oftmals, zudem die Bereitschaft mancher Lehrer, sich auf neue digitale Herausforderungen einzulassen. Die Corona-Bewältigung an den Schulen steht deshalb nicht nur für Erfolgsgeschichten. Das untermauern die Erkenntnisse der OECD eindeutig.

Laptop und Meeting-Apps werden den Präsenzunterricht nicht immer ersetzen können, wie der Bericht überdies belegt. Die Digitalisierung weiter voranzutreiben, ist zwar richtig, aber sie ist kein Allheilmittel, wenn Lehrern die Qualifikation fehlt oder Geld nicht sinnvoll auf die unterschiedlichen Schulformen verteilt werden. Die negativen Folgen der Corona-Pandemie werden sich laut OECD zudem erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen, wenn es für Schüler darum geht, Abschlüsse zu erzielen oder ins Erwerbsleben einzusteigen. Das dicke Corona-Ende im Bildungsbereich kommt also noch.

