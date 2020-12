Die Angst, leer auszugehen

Dass es einfach werden würde, hat keiner gesagt. Dass es reibungslos ablaufen würde, wohl niemand erwartet. Nach den ersten Impftagen in Deutschland darf man aber dennoch die Frage stellen, ob man manches nicht hätte anders und damit besser machen können.

Es geht hier eher weniger um individuelle Fehler wie in Stralsund. Dort wurde Heimmitarbeitern aus Versehen die fünffache Dosis verimpft. Nach Einschätzung von Medizinern bleibt dies für die Betroffenen wohl ohne Folgen. Auch deshalb sollte der Blick vielmehr auf dem großen Ganzen liegen. Seit einem Dreivierteljahr hat die Pandemie die Menschen mal mehr (jetzt) oder weniger (Sommer) im Würgegriff. Die meisten verunsichert das, viele haben schlichtweg Angst um ihr Leben oder um das von schwächeren Familienmitgliedern. Das Virus aber wird nicht von allein verschwinden, und auf eine Durchseuchung der Bevölkerung zu warten, ist keine Option. Wenn alles glatt läuft, können allein die Impfstoffe die Dinge wieder geradebiegen, die so grotesk schief stehen und – nachvollziehbar – alle so furchtbar nerven. Doch die Vakzine sind knapp, die Verteilung an die Länder und von dort weiter in die Städte und Kreise ist derzeit nicht mehr als die Verwaltung des Mangels. Wenn eine dringend benötigte Ware nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, beschleicht diejenigen, die erst einmal leer ausgehen, ein ungutes Gefühl – verständlicherweise. Wer nicht versorgt werden kann, benötigt wenigstens eine Perspektive. Diese gibt es aber nur auf dem Papier. Darauf steht – zumindest grob –, in welcher Reihenfolge geimpft wird.

In der Praxis aber wird am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Hotline freigeschaltet, über die Bürger Termine in Impfzentrenten vereinbaren können. Das erwartbare Ergebnis: Die Leitungen sind überlastet, es gibt viel zu lange Wartezeiten und am Ende die ernüchternde Erkenntnis, dass alle Impftermine so schnell weg sind wie das Christkind an Heiligabend. Hausarztpraxen sind an den Feiertagen geschlossen und stehen als Ansprechpartner für die zumeist älteren Menschen nicht zur Verfügung. Ihre Angst, vergessen zu werden und leer auszugehen, ist verständlicherweise groß. Ihr Ärger auch.

Es wäre geschickter gewesen, vorher ausführlich über die Hotline, ihren Starttermin, ihre Möglichkeiten und vor allem ihre Schwächen zu informieren. Wer bei einem erfolglosen Anruf weiß, dass es bereits am nächsten Tag wieder einen freien Impftermin geben kann, fühlt sich abgeholt – und nicht abgehängt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020