Die Angst wächst

Wie rassistisch ist Deutschland wirklich? Die Rechtsextremisten suchen sich Juden und Muslime als Opfer aus, aufgestachelt von Brandstiftern wie dem Faschisten Björn Höcke. AfD-Politiker schüren Antisemitismus und Islam-Hass – zur Belohnung haben sie es in den Bundestag und in alle Länderparlamente geschafft. Aber die Hetze der AfD stößt nicht nur bei ihrer Wählerschaft auf Widerhall. Studien zufolge denkt jeder vierte Deutsche antisemitisch, und jeder zweite sieht den Islam als Bedrohung an. Kein Wunder, dass Juden und Muslime in diesem Klima Angst bekommen.

Die Muslimverbände forderten schon vor dem Terroranschlag in Hanau die Sicherheitsbehörden auf, ihre Moscheen besser zu schützen. Passiert ist nichts. Wieder einmal. Auch in Halle profitierte der Attentäter vom fehlenden Polizeischutz der Synagoge. Die Politik hat die Warnungen im Vorfeld eher ignoriert. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung gegen Antisemitismus, empfahl Juden, nicht überall die Kippa zu tragen. Kurz darauf appellierte er an die Bürger, aus Solidarität mit ihnen eine aufzusetzen. Was denn nun?

Der Staat muss natürlich glaubwürdig für den Schutz aller Bürger eintreten. Da geht es aber nicht nur um härtere Sicherheitsmaßnahmen, wie Innenminister Horst Seehofer sie angekündigt hat. Deshalb müsste der CSU-Politiker erst einmal die Muslime für seinen sehr üblen Ausspruch um Entschuldigung bitten: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Wer solche Parolen vertritt, diskriminiert nicht nur die Religion der Muslime, er grenzt sie auch aus. So entsteht ein Zerrbild dieses Landes, in dem eben nicht nur Christen leben. Die Politiker sollten sich deshalb an Rosa Luxemburgs Motto – in erweiterter Form – halten: Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden – und der Andersgläubigen. Wer die Vielfalt der Gesellschaft ablehnt, will ihr Fundament zerstören. Und genau das wollen die Feinde der Demokratie. Wer mit ihnen mitheult, macht sich mitschuldig.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020