Die Aussitzer

Man kennt das: Fehleranalysen und weitreichende Konsequenzen werden nach einem Wahldebakel von den Parteiführungen immer gerne versprochen, und dann doch auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben. Die CSU hat laut bayerischer Verfassung nur wenige Wochen, um eine neue Regierung zu bilden. Wundern würde es einen aber schon, wenn danach Tabula rasa gemacht würde.

Dagegen spricht, dass die CSU-Granden in München dabei sind, ihr Wahldebakel zum Erfolg umzudichten. Schließlich habe man besser abgeschnitten, als die schlimmsten Umfragen zuletzt vorhergesagt hätten. Auch Horst Seehofer hat gestern so getan, als ob er als Innenminister und CSU-Chef keine Mitschuld trägt und lediglich Opfer von Kampagnen geworden ist, initiiert vor allem von der SPD und den Medien. Er spielt offensichtlich auf Zeit.

Da die Christsozialen mit den Freien Wählern wohl künftig einen Partner an ihrer Seite haben werden, der wie kein anderer die alte CSU verkörpert, wird der Wille auch in vier Wochen gering sein, tatsächlich etwas zu verändern.

Das darf man den Parteioberen nicht durchgehen lassen. Auch eine personelle Veränderung muss her. Dass die ersten Bezirksverbände darauf dringen, am Ende der Regierungsbildung einen Parteitag zu veranstalten, ist ein Zeichen dafür, dass die Basis nicht zur Tagesordnung übergehen will. Und eines ist auch klar: Nach der Hessen-Wahl werden sich wieder die Blicke auf Seehofer richten, erst recht, wenn die CDU ihre Macht in Wiesbaden nicht verteidigen kann. Schon jetzt schießen sich die ersten Unions-Ministerpräsidenten auf die CSU und den Minister ein. Der Druck von außen auf Erneuerung ist also groß. Von innen auch. Und das ist auch gut so.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018