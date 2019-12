Die böse Saat

Helmut Schmidt war dort. Helmut Kohl auch. Gerhard Schröder nicht. Und Angela Merkel? Schon seit 14 Jahren ist sie Kanzlerin, aber erst am Freitag hat sie das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz besucht. Warum denn nicht früher? Gerade nach dem Terroranschlag von Halle ist eines jedenfalls klar: Merkel hätte auf jeden Fall nach Auschwitz kommen müssen – selbst wenn die Stiftung, die die Gedenkstätte betreibt, nicht ihr zehnjähriges Bestehen begehen würde. Die Kanzlerin durchschritt das Eingangstor des Todes, dessen Aufschrift „Arbeit macht frei“alles über den Zynismus der Nazis sagt.

Doch Nazis waren nicht nur Adolf Hitler oder Heinrich Himmler, sondern auch normale Bürger, die die Faschisten wählten und ihren Hass auf die Juden teilten. Merkels Appell – „Wir dürfen niemals vergessen: Einen Schlussstrich kann es nicht geben und auch keine Relativierung“ – ist vor allem deshalb so wichtig, weil immer weniger Menschen noch unter uns sind, die den Holocaust überlebt haben.

Bei vielen Deutschen hat die Selbstverleugnung allerdings schon kurz nach der Kapitulation 1945 eingesetzt. Keiner war dabei, alle waren Widerstandskämpfer. Und der Antisemitismus? Er hat sich all die Jahre in den Köpfen gehalten, gegenwärtig sollen laut einer Studie rund 25 Prozent der Deutschen anfällig für ihn sein. Seltsam ist auch, dass Deutschland zwar neben Österreich als einziger Staat weltweit die Leugnung des Holocaust bestraft, aber bei der Ahndung von antisemitischen Delikten gehen die Behörden offensichtlich nicht mit so einem großen Eifer vor. Während geplante islamistische Terroranschläge in Deutschland immer wieder vereitelt werden, weil die Dienste die Szene durchleuchten, ist dies beim Rechtsextremismus und Antisemitismus anders.

Seit Jahren warnen antifaschistische Initiativen und jüdische Organisationen davor, dass die Grenzen zwischen Hass, Radikalisierung, Verrohung der Sprache und Gewalt immer fließender sind – nicht erst seitdem die Gaulands und Höckes der AfD den Holocaust verharmlosen und die „Erinnerungskultur“ am liebsten zerschlagen würden. Die böse Saat ist aufgegangen, und niemand weiß, wo das alles noch enden wird.

Der Terroranschlag von Halle ist der Höhepunkt dieser gefährlichen Entwicklung, die nicht nur die Juden bedroht, sondern die Demokratie herausfordert. Zwar wurde der Täter gefasst, und allem Anschein nach ist der Staat jetzt auch bereit, mehr zum Schutz der Synagogen zu unternehmen. Nur: Es ist verwunderlich, wie schnell das öffentliche Interesse wieder nachgelassen hat. Angela Merkel hat das jüdische Leben in Deutschland als ein großes Geschenk und Wunder bezeichnet. Doch gerade deshalb müssen wir alle dafür sorgen, dass die Juden nicht aus Angst Deutschland verlassen.

