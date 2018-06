Die bösen Geister bleiben

Da helfen auch die vielen Böller nichts, die in der Silvesternacht abgefeuert wurden, um die bösen Geister zu vertreiben. Die vielen Krisen haben sich nicht in Luft aufgelöst, wie die Ereignisse in München auf erschreckende Weise belegen.

Im Prinzip hängen alle Konflikte miteinander zusammen. Der Bürgerkrieg in Syrien hat eine gewaltige Fluchtbewegung ausgelöst, doch das von

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1698 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2016