Die Bürger dürfen ran

Es sei ein „insgesamt wichtiges Element der Arbeit des Technoseums“ und man spüre die „Verpflichtung zum langfristigen Erhalt dieses speziellen technischen Denkmals“. Das schrieb Direktor Hartwig Lüdtke vor gerade mal fünf Jahren in der Festschrift „25 Jahre Technoseum“ über das Museumsschiff. Aber das gilt nicht mehr.

Klar ist, dass das Landesmuseum für Technik und Arbeit, so immer noch der offizielle Titel, das Schiff nicht mehr will – weil es andere Schwerpunkte setzt, unter Sparzwang steht. Schon traurig, dass ein der Technologie- und Sozialgeschichte Südwestdeutschlands verpflichtetes Haus kein Interesse mehr daran hat, in authentischer Atmosphäre die große Rolle der Quadratestadt bei der Entwicklung auf dem Rhein („Mannheimer Akte“), die Arbeit von Matrosen und Bergungstauchern, Schifferkinderheimen und Schifferseelsorgern sowie viele faszinierende Schiffsmodelle und andere Exponate zu zeigen.

Aber wenigstens hat der Stiftungsrat eingelenkt und nicht gleich das komplette Aus beschlossen. In letzter Minute erkannte das von Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) geführte Gremium, dass dies so gar nicht der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) propagierten „Politik des Gehörtwerdens“ entsprechen würde. Schließlich hatte bis dato noch niemand mit der Initiative, die sich im Mai als Träger angeboten hatte, auch nur mal ein erstes Gespräch geführt. Das Votum von SPD und CDU und damit der Mehrheit des Mannheimer Gemeinderats, das Schiff zu erhalten, konnte man auch nicht so einfach übergehen.

Jetzt hat bürgerschaftliches Engagement, das von der Politik ja sonst immer so gepriesen wird, wenigstens eine Chance – wenn auch eine sehr, sehr knappe. Schon bis Herbst soll alles geregelt sein, was angesichts der rein juristischen Fristen für eine Vereinsgründung schon an eine Unmöglichkeit grenzt.

Bei den Bürgern, Vereinen und bisher dort ehrenamtlich Engagierten, die für den Erhalt des Museumsschiffs kämpften, gab es stets sehr kämpferische und auch eher zaghafte Stimmen. Die müssen sich jetzt ganz schnell einig werden, sich formieren und ein konkret ausformuliertes und solide finanziertes Konzept für Sanierung und Betrieb liefern. Nur so lässt sich der Raddampfer auch wirklich für Mannheim retten. Aber auch die Stadt ist gefordert, die Initiative zu unterstützen und den zuletzt arg heruntergekommenen Uferbereich kräftig aufzuwerten. Käme das Schiff nämlich weg, entstünde da eine neue Problemzone.

