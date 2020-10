Die Chance nutzen

Man muss das mal erlebt haben“ – so reagierten viele Besucher im Sommer 2017 auf das Fahrradfestival, das auf gesperrten (Auto-)Straßen in den Quadraten Rollrasen, Showbühnen und verschiedene Sport- und Spielangebote präsentierte. Die Stadt war voller Besucher, überall genossen die Menschen die „andere Aufenthaltsqualität“, sprich: Sie freuten sich an der autoarmen Stadt. Das von Axel Bentz damals mit Peter Roßteutscher erdachte und umgesetzte Konzept ging voll auf, weniger Autos in der Innenstadt konnten sich plötzlich viel mehr Menschen vorstellen.

Was 2017 beim Thema Radverkehr gelang, könnte in den kommenden Jahren wieder funktionieren: Die Verkehrswende, das ist eben nicht nur der mahnende Zeigefinger oder flammende Verzichtsappelle. Ganz im Gegenteil: Es gibt so viele neue, begeisternde Ideen, wie wir in Zukunft reisen, wie wir unsere Güter transportieren und wie wir zur Arbeit oder Ausbildung pendeln, in den Urlaub oder ins Wochenende fahren und unsere Einkäufe in der Stadt erledigen. „Hey, lass es uns mal ausprobieren“ – so könnte das Motto des „U-Turn“-Festivals lauten, das nicht nur zeigen will, was alles möglich sein könnte, sondern vor allem die pure Lebensfreude an einer modernen, nachhaltigen Mobilität vermitteln will.

Nach der Corona-Zwangspause, Lockdown und Reisebeschränkungen, die im kommenden Jahr hoffentlich vorübersein werden, sind Lebensfreude, Lust an der Bewegung, Begeisterung für künftige Entwicklungen zweifelsohne zugkräftige Argumente für das Festival. Die Chance muss Mannheim nutzen.

Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020