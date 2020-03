Die Clubs und der Kaffeesatz

Alles steht und fällt mit der UEFA. Nur wenn der europäische Fußballverband bei seinem Treffen am Dienstag eine Verlegung der Europameisterschaft in den nächsten Winter oder den Sommer 2021 beschließt, gibt es überhaupt noch eine kleine Restchance, dass die nationalen Wettbewerbe im dann wieder geöffneten Terminfenster im Frühsommer zu Ende gespielt werden könnten.

Eine EM-Absage wäre aber keine Garantie dafür, dass es nicht trotzdem zu einem flächendeckenden Abbruch der Saison in den Top-Ligen kommen wird. Niemand weiß, ob die Corona-Welle bis Mai oder Juni wieder so weit abgeebbt ist, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter gesundheitlichen Gesichtspunkten vertretbar wäre.

Das Hauen und Stechen

Deshalb hat alles, was die Zuständigen aus Verbänden und Clubs der 1. bis 3. Liga auf ihren Krisentreffen am Montag festlegen werden, etwas von Kaffeesatzleserei. Klar ist nur: Das Corona-Chaos stürzt auch den professionellen Fußball in eine existenzielle Krise. Wirtschaftlich, weil nicht ausgezahlte Fernsehgelder und wahrscheinlich über Monate ausbleibende Zuschauereinnahmen vor allem viele Dritt- und Viertligisten an den Rand der Insolvenz befördern werden, sollten externe Finanzspritzen ausbleiben.

Sportlich, weil das Hauen und Stechen, wie eine abgebrochene Saison zu werten sein könnte, gerade erst begonnen hat. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie es um den viel beschworenen Zusammenhalt der Fußball-Familie in Zeiten der bislang gravierendsten Krise bestellt ist.

