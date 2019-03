Die Crux mit der Nummer 1

Es ist nicht so, dass Joachim Löw nicht wüsste, wie das funktioniert. Eine langjährige Nummer 1 zu rasieren, gegen die Bayern-Lobby und die Meinungsmacher vom Boulevard. „Der Lehmann kann sich aufhängen, Kahn ist der Bessere“, soll Bundes-Torwarttrainer Sepp Maier im Jahr 2004 gefrotzelt haben. Kurz danach war nicht nur der Sepp seinen Job beim DFB los, sondern auch Oliver Kahn seinen fest eingeplanten Stammplatz bei der Heim-WM 2006. Damals war Löw schon Assistent unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann, und man darf davon ausgehen, dass er die heftig diskutierte Entscheidung pro Jens Lehmann mitgetragen hat.

13 Jahre später tut sich Löw jedoch augenscheinlich schwer damit, dem Leistungsprinzip auf der Torhüter-Position wieder Geltung zu verschaffen. Manuel Neuer, zweifellos die weltweit prägende Figur zwischen den Pfosten in der zurückliegenden Dekade, hat nach einer langen Verletzung große Probleme, wieder auf sein altes Weltklasse-Niveau zurückzukehren. Und in Barcelona überschlagen sich regelmäßig die Gazetten, was für ein unglaublicher Teufelskerl dieser Marc-André ter Stegen doch ist. In der Nationalmannschaft kam der gebürtige Gladbacher bisher aber kaum zum Zug.

Noch im Dezember stellte Löw seinem Kapitän Neuer im ZDF-Sportstudio faktisch eine Startelf-Garantie bis zur EM 2020 aus. Die Erkenntnis, dass dies überhaupt nicht zu seiner neuen Maßgabe passt, nur noch nach aktuellem Leistungsvermögen und nicht mehr nach früheren Verdiensten aufzustellen, macht sich auch beim Bundestrainer langsam breit. Zumindest einige Einsätze in diesem Jahr stellte Löw ter Stegen in Aussicht. Mit einer solchen Teilzeitlösung ging es auch 2004 los, bis Lehmann den lange unantastbaren Platzhirsch Kahn schließlich auch offiziell als Nummer 1 ablöste.

