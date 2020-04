Die Debatte ist eröffnet

Die kommenden Wochen werden spannend: Bund und Länder trauen sich aus der Politik der maximalen Einschränkungen heraus und wagen den Übergang zu einer Teilöffnung des öffentlichen Lebens. Es ist der politische Erstversuch, ein bisschen Normalität innerhalb des Ausnahmezustands herzustellen. Und es ist ein Experiment mit Tücken.

Denn die beschlossenen Maßnahmen sind kleinteilig und werden im wirtschaftlichen Wettbewerb neue Ungerechtigkeiten nach sich ziehen. Daher muss jeder einzelne Schritt gut begründet sein. Mehr noch: Es braucht wieder mehr konstruktiven Streit – eine Auseinandersetzung um die besten Ideen im gesellschaftlichen Umgang mit der Corona-Pandemie. Das Virus, das ist allen klar, bleibt bis auf Weiteres. Es muss daher schon heute möglich sein, über den Schulunterricht und die Kita-Betreuung von morgen zu diskutieren. Auch gilt es jetzt, einen regional unterschiedlichen Umgang bei den Lockerungen zu ermöglichen. Wofür leistet sich Deutschland seinen aufwendigen Föderalismus, wenn er in der Krise nicht wirksam werden darf?

Niemand will frohgemut vorpreschen, nur weil dieses Land die Pandemie bislang so gut bewältigt hat. Aber die Menschen brauchen eine Perspektive, sie brauchen vor allem Kommunikation. Und zwar nicht erst wieder in zwei Wochen, wenn die Spitzenpolitik die nächsten Corona-Schritte beschließen will.

„Die Welt danach wird eine andere sein“, hat Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier den Deutschen in seiner österlichen Ansprache prophezeit. Pathos kann helfen, die Menschen in ihrer Gefühlswelt zu erreichen. Hilfreicher wären konkrete Szenarien. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf eine lebendige Debatte, wenn sie im Sinne der Solidarität massive Einschränkungen ihrer Grundrechte in Kauf nehmen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat zu Ostern gesagt: „Nichts wird, wie es war.“ Das mag ja sein. Aber wie es werden kann, darüber sollte er bitte auch sprechen.

