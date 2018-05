Anzeige

Was bedeutet Demut in einer Welt, in der Potentaten und Autokraten das Sagen haben und in der das Recht des Stärkeren die Stärke des Rechts zu verdrängen droht? Warum soll man sich mit einer christlichen Tugend wie jener der Demut befassen, die ein Papst vorzuleben bemüht ist, der einer Organisation angehört, wie sie anti-demütiger kaum erdacht werden kann?

„Die Gespenster des Vatikan“ lässt das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ einmal mehr ihr Unwesen treiben. Pünktlich zu einer Zeit, in der das Kirchenjahr mit Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes und mit Fronleichnam das Hochfest der leiblichen Gegenwart Christi feiert. Die Liste der Irrtümer und Verfehlungen im Namen Gottes ist bedrückend lang. Sie zeugt nicht, um das mindeste zu sagen, von wahrer Demut. Demut ist eine Kategorie, die von den Kanzeln – ob in katholischen oder evangelischen Kirchen – gepredigt, aber nur selten vorgelebt wird. Schon allein deshalb wirken Persönlichkeiten wie Mutter Teresa oder der gegenwärtige Papst wie Ausnahmeerscheinungen, die aber doch die Regel sein sollten. Freilich wird Demut in zahllosen diakonischen und karitativen Einrichtungen praktiziert, von der Schwangerschaftsberatung bis zur Sterbebegleitung. Doch Demut meint mehr.

Dies auch im Hinblick auf die geistigen Ansprüche, die aus der christlichen Botschaft abgeleitet werden. Allzu oft werden Kirchenbesucher mit unreflektiertem und an keine persönliche Erfahrung gebundenem „Wissen“ abgespeist. Demut in geistlichem Sinne würde bedeuten: sich auf die Stufe der Nichtwissenden hinunterbeugen, sich auch darin mit den Armen solidarisieren – und erkennen, dass eine Kanzel zwar die Welt von oben sehen lässt. Doch dabei beherzigen: Jesus hat anderen die Füße gewaschen – er war der Erde näher als dem Kanzelhimmel.