Die große Angst

Kommt die Rede auf den Ruhestand, sehen die meisten Deutschen schwarz. Das hat eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung jetzt wieder eindrucksvoll bestätigt: Zwei von drei Bundesbürgern verbinden mit dem Älterwerden vor allem eine grassierende Altersarmut. Doch wie entstehen solche Befürchtungen, wo derzeit doch nur etwa drei Prozent der Rentner von staatlicher Stütze leben und die Ruheständler insgesamt zu den mit Abstand am wenigsten sozial gefährdeten Bevölkerungsgruppen im Land zählen?

Ein Teil der Erklärung besteht darin, dass die Armutsdebatte häufig von einem Alarmismus bestimmt wird, der selbst Menschen verunsichert, die persönlich nie werden darben müssen. Erinnert sei an einen Bericht des Westdeutschen Rundfunks vor zwei Jahren. Damals wurde die Nation mit der Botschaft aufgeschreckt, dass jedem zweiten Rentner (!) von 2030 an die Altersarmut drohe.

Der Befund war schlicht aus der Luft gegriffen, weil er mit grundfalschen Annahmen operierte, aber er war in der Welt. Auch der Slogan „Rente muss für ein Bierchen reichen“, mit dem der Deutsche Gewerkschaftsbund Stimmung im Wahlkampf machte, suggeriert ein Altersdasein in Not und Elend. Und Politiker wie Horst Seehofer oder Andrea Nahles stellten sich an die Spitze der Bewegung, indem sie Abhilfe durch eine Stabilisierung des Rentenniveaus –also des Verhältnisses der Rentenzahlung zum Einkommen eines Arbeitnehmers – versprachen. Dabei ist die Höhe des Rentenniveaus genauso wenig ein schlüssiger Indikator für ein gutes Auskommen im Alter wie der allgemeine Gradmesser, wonach die Armut bei weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens beginnt. Steigen nämlich die Gehälter der oberen Schichten, rutschen Normalverdiener automatisch unter diese Marke, obwohl sich an ihren Einkommensverhältnissen nichts geändert hat.