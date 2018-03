Die große Heuchelei

Anzeige

Axel Hellmann schwang schon vor der Partie gegen RB Leipzig eine große Rede. Das Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt positionierte sich deutlich gegen Bundesligapartien am Montagabend, der hessische Fußball-Bundesligist solidarisierte sich anschließend sogar mit seinen Fans für den Protest und ließ sie in den Stadion-Innenraum, damit die Anhänger ihren Unmut bekunden können. Eine Woche später verlas nun Norbert Dickel eine Erklärung des BVB. „Wir sind auch gegen eine weitere Zerstückelung des Spieltags“, sagte der legendäre Stadionsprecher von Borussia Dortmund. Ganz ehrlich: Die Fans haben vollkommen recht mit ihrem Widerstand gegen den Spieltag am Montagabend, die Vereine sollten hingegen sehr, sehr vorsichtig sein, bei diesem sensiblen Thema nun jegliche Schuld von sich zu weisen und mit dem erhobenen Zeigefinger Richtung Deutsche Fußball-Liga (DFL) zu zeigen. Denn das ist verlogen, scheinheilig und heuchlerisch zugleich.

Alle Clubs stimmten zu

Jeder der 36 deutschen Proficlubs hat sein Ja-Wort gegeben, als über den neuen Fernsehvertrag abgestimmt wurde. Und dieser beinhaltet nun einmal bis zu fünf Bundesligaspiele an einem Montag. Es kann sich also jetzt, wo der Widerstand in der Fanszene immer lauter wird, kein Vereinsvertreter hinstellen und so tun, als habe er mit all dem nichts zu tun. Die Montagsspiele sind den Clubs weder aufgedrückt noch diktiert worden, sie haben diese selbst beschlossen und stehen in der Verantwortung. Oder anders ausgedrückt: In erster Linie sind sie die Verursacher des Problems und nicht die ahnungslosen Opfer.

Als über die Montagsspiele abgestimmt wurde, hat kein Club-Verantwortlicher in der Parallelwelt Profi-Fußball an die Interessen der Fans, sondern ausschließlich an den Vorteil für den eigenen Verein gedacht. Die Bundesligisten nehmen die Mehreinnahmen aus dem TV-Vertrag und die Entlastung der Europa-League-Teilnehmer gerne mit. Es wäre deswegen einfach nur ehrlich, dazu jetzt auch zu stehen – anstatt sich plötzlich mit populistischen Parolen auf die Seite der Fans zu schlagen.