Die Fans des Traditionsvereins aus dem Norden sind elektrisiert. Der ersehnte erste Titelgewinn seit 28 Jahren scheint mit ihrem charismatischen Trainer und einem auf wichtigen Positionen verstärkten Kader greifbar. In der nur 58 Kilometer entfernten Metropole will nicht nur der Titelverteidiger mit dem spanischen Starcoach, sondern auch deren Ortsrivale und Rekordmeister wieder ganz oben angreifen. Und in der Hauptstadt machen sich gleich zwei Clubs Hoffnungen auf den großen Coup. Willkommen in der spannungsgeladenen britischen Premier League!

Während auf der Insel der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur das Titelrennen aufregend und attraktiv orchestrieren dürften, herrscht hierzulande die große Tristesse. Das erbärmliche WM-Aus der DFB-Elf hat auch dem letzten Optimisten drastisch vor Augen geführt, dass die Bundesliga den Anschluss an die europäischen Topligen in England und Spanien verloren hat.

Ein Kampf um die Schale, der den Namen verdient hat, findet seit sechs Jahren nicht mehr statt – und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in dieser Saison ausfallen. Der FC Bayern hat den notwendigen personellen Umbruch verschlafen, kämpfte in der vergangenen Saison mit innerbetrieblichen Problemen wie einem frühen Trainerwechsel und ist über die Distanz von 34 Spieltagen dennoch weiterhin nicht zu schlagen.

Auf Augenhöhe mit Österreich

Das hängt längst weniger mit der Stärke der Münchner als mit der Schwäche der anderen zusammen. In der Champions League wären die drei deutschen Starter neben dem Abo-Meister schon damit zufrieden, wenn sie die Gruppenphase überstehen würden. Auf einen Triumph in Uefa-Cup/Europa League warten die deutschen Vereine nunmehr seit mittlerweile 20 Jahren. Im Uefa-Koeffizienten, der anhand der internationalen Erfolge der Clubs ermittelt wird, lag die Bundesliga in der vergangenen Spielzeit auf Augenhöhe mit den Vereinen aus Portugal und ja, Österreich.

Hoffnung auf qualitative Besserung gibt es auch in dieser Saison nur wenig. Die auf dem englischen Raubtier-Fernsehvertrag fußenden Traum-Gehälter und - Ablösesummen auf der Insel führen dazu, dass für die Bundesliga-Vertreter auf dem Transfermarkt weitgehend nur der Griff in die zweite, dritte oder vierte Schublade übrig bleibt. Mittlerweile gilt es schon als bemerkenswert, wenn Borussia Dortmund mit dem Belgier Axel Witsel einen namhaften WM-Teilnehmer verpflichten kann und Eintracht Frankfurt in der Lage ist, den kroatischen Vizemeister Ante Rebic zum Bleiben zu überreden. Und die Bayern haben in diesem Sommer sogar ganz die Finger vom durch die WM zusätzlich überhitzten Markt gelassen.

Der Bundesliga bleibt in dieser schwierigen Gemengelage vorerst nur, sich auf ihre ureigenen Stärken zu verlassen. Moderne Stadien, viele Fans, ein – hinter Bayern – auf mittlerem Niveau ausgeglichener Wettbewerb. Als echtes Alarmzeichen müssen es die Liga-Manager indes werten, wenn ein Szenekenner wie Ralf Rangnick beobachtet hat, dass uns Weltmeister Frankreich auch bei der Talentförderung wieder den Rang abgelaufen hat.

