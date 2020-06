Die Hass-Schürer

Erst nur einige Mitglieder, dann der rechtsextreme „Flügel“ und jetzt mit Brandenburg der zweite Landesverband nach Thüringen – der Verfassungsschutz nimmt die rechtsextremistischen Positionen der AfD immer stärker ins Visier. Kein Wunder, Teile der AfD stellen sich offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und verbreiten sogar Umsturz-Fantasien.

Noch steht die AfD zwar nicht bundesweit unter Beobachtung. Auch der baden-württembergische Verfassungsschutz hat bereits abgewinkt, obwohl das Treiben der AfD im Stuttgarter Landtag schon lange mehr als nur die Grenzen des guten Geschmacks überschritten hat. Zur wehrhaften Demokratie gehört aber auf jeden Fall auch das Motto: Wehret den Anfängen!

Die Hürden für eine Beobachtung einer Partei durch den Verfassungsschutz sind zwar hoch, doch inzwischen vertreten viele AfD-Mitglieder antisemitische, rassistische und islamfeindliche Positionen, die gegen das Grundgesetz verstoßen. Von Einzelfällen kann da keine Rede mehr sein.

Die AfD schürt mit ihren Parolen vor allem den Hass. Wie gefährlich es werden kann, wenn Rechtsextremisten diesem freien Lauf lassen, wissen wir seit der Ermordung des aufrechten Demokraten Walter Lübcke vor einem Jahr. Der mutmaßliche Mörder Stephan E. hatte auch Verbindungen zur AfD. Und Andreas Kalbitz, neben Björn Höcke der bekannteste Rechtsaußen, hatte Kontakte zur Neonazi-Szene. Auch nach der Auflösung des „Flügels“ ist Kalbitz ein Wortführer der radikalen Rechten in der AfD. Gegen seinen Parteiausschluss klagt Kalbitz, sein Einfluss in der brandenburgischen AfD ist aber noch so groß, dass der Verfassungsschutz von einer „Verflügelung“ des Verbands spricht.

Vor diesem Hintergrund klingt es fast schon wie Volksverdummung, wenn prominente AfD-Politiker wie Jörg Meuthen, Alexander Gauland oder Alice Weidel behaupten, die AfD sei eine bürgerliche Partei. Ihre Strategie, die bräunlichen Farbtöne der Partei zu übertünchen, ist schon längst an der Wirklichkeit gescheitert.

Das liegt auch daran, dass Bundestagsfraktionschef Gauland selbst völlig unglaubwürdig geworden ist, weil er Kalbitz’ Rauswurf kritisiert und dafür Parteichef Meuthen verantwortlich gemacht hat. Die Spaltung in der AfD-Spitze überdeckt, dass womöglich bereits der politische Überlebenskampf der AfD begonnen hat. In den bundesweiten Umfragen ist sie nur noch einstellig, und mancher Protestwähler will vielleicht doch nichts mit einer Partei zu tun haben, die den Verfassungsschutz mit ihren Scheinmanövern auszutricksen versucht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020