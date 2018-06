Die Kräfte bündeln

Anzeige

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft vor dem WM-Turnier nicht nur mit ihrer Form, sondern auch immer noch mit den Erdogan-Verfehlungen von Ilkay Gündogan und Mesut Özil – das haben die Pfiffe bei der Generalprobe in Leverkusen sowie die anschließenden Reaktionen der Nationalspieler untermauert.

Die DFB-Führung ist mit ihrem bisherigen Krisenmanagement gescheitert und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die Aufarbeitung des Vorfalls – etwa durch ein Treffen des weiterhin öffentlich schweigenden Özil und Gündogan mit Fanvertretern – nicht aktiv genug angegangen zu sein. So bekommt man die Affäre nicht vom Tisch.

Dafür appellierten Teamkollegen wie Mario Gomez an das Gemeinschaftsgefühl – in der Hoffnung auf einen rechtzeitigen Schulterschluss mit den Anhängern. Nicht nur dem Routinier ist bewusst, dass so kurz vor dem WM-Auftakt gegen unangenehme Mexikaner die Bündelung aller Kräfte nötig sein wird, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen – und dafür braucht die Mannschaft die Kreativität von Özil und Gündogan.