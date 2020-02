Die Kunst der Korrektur

Trainerwechsel haben vor allem kurzfristig einen positiven emotionalen Effekt, weshalb man ja beim Blick auf das Wirken des VfB Stuttgart zu dem Schluss kommen könnte, dass die Schwaben genau deshalb so oft den Verantwortlichen an der Seitenlinie austauschen. So ganz nach dem Motto: Wenn wir stets schnell den Trainer wechseln, reiht sich ein positiver Effekt an den nächsten.

Okay, ganz so naiv sind sie beim VfB dann wahrscheinlich doch nicht, auch bis ins Schwabenland dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Sache mit dem traditionellen Rauswurf langfristig gesehen doch eher kontraproduktiv ist. Es gibt ja schließlich einen Grund, warum der SC Freiburg seit einigen Jahren mit seinem Dauertrainer Christian Streich trotz deutlich geringerer finanzieller Möglichkeiten wesentlich erfolgreicher ist als der VfB, der sich wieder einmal in der 2. Liga wiederfindet und das Thema Kontinuität bislang zwar konsequent an- und verspricht, es dann aber doch hartnäckig nicht beherzigt.

Entsprechend riefen die Stuttgarter mit Beginn dieser Saison den x-ten Neustart in der jüngeren Vergangenheit aus. Natürlich sollte diesmal alles besser werden. Mit einer klaren Strategie, mit einer vielversprechenden Vision – und natürlich mit einem neuen Trainer namens Tim Walter, der Zeit bekommen und etwas aufbauen sollte, nun aber schon gar nicht mehr da ist. So viel zum Thema Kontinuität.

Mehr Stabilität

Und doch könnten die Stuttgarter diesmal richtig gehandelt haben. Der neue Trainer Pellegrino Matarazzo holte in seinen ersten vier Spielen gleich zehn Punkte, was in diesem konkreten Fall mehr als nur die Konsequenz eines kurzfristigen emotionaler Effekts sein könnte. Denn Matarazzo hat tatsächlich ein, zwei kleine Korrekturen vorgenommen, die eine große Wirkung erzielen.

Im Gegensatz zum unbelehrbaren Offensivfanatiker Walter lässt er seine Mannschaft nun nicht mehr nur blind anrennen. Er weiß, dass sein Team genug Qualität vereint und stets die Möglichkeit hat, irgendwann ein Tor zu schießen. Die Stuttgarter achten deshalb jetzt vermehrt darauf, keinen Treffer zu kassieren – und das gelingt ihnen auch deutlich besser als zu den wilden Walter-Zeiten. Nun stimmt die Balance, ein Gegentor in vier Spielen sprechen erst einmal für sich. Und für den Trainer.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020