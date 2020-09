Angelique Kerber hat in ihrer Karriere fast alles gewonnen. Die Australian Open, die US Open und als Krönung vor zwei Jahren Wimbledon. Damit avancierte die Kielerin zur besten deutschen Tennis-Spielerin seit Steffi Graf. Und dieses Rampenlicht, mit TV-Werbespots und PR-Terminen, scheint die zurückhaltende 32-Jährige seitdem zu lähmen. Sie kann die Last des Erfolgs nicht schultern.

Kerber sucht verzweifelt ihre alte Form, findet sie aber trotz mehrfachen Trainerwechsels einfach nicht. Die Selbstzweifel nehmen zu, das Selbstvertrauen schwindet. Es gibt zwar positive Ausreißer bei einzelnen Turnieren, doch die Konstanz fehlt. Vor allem wenn die Nummer 22 der Weltrangliste die Favoritenbürde trägt, patzt sie früh – so wie jetzt wieder in Paris.

Dabei hat Kerber den French-Open-Titel als letztes großes Karriere-Ziel bezeichnet. Besonders bitter: Bei ihrer Erstrunden-Blamage in Roland Garros wirkte sie auf dem Sandplatz völlig konzeptlos – und auch was ihre weitere Karriere angeht, fehlen die Perspektiven.

Die lustlos wirkende Linkshänderin hat nach eigener Aussage momentan keinen klaren Plan für die Zukunft. Eine solche Aussage hört sich fast schon nach Resignation an, obwohl sie in ihrer Karriere schon mehrfach Rückschläge weggesteckt hat.

Diesen verlorengegangenen Kampfgeist muss die ehemalige Nummer eins der Welt wiederfinden – sonst schafft es die 32-Jährige nicht mehr zurück in die absolute Weltspitze.

