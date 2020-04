Endlich Ostern. Einmal Luft holen. Innehalten. Nachdenken. Wie geht es weiter? Pläne schmieden? Lieber nicht. Noch nicht. Vor wenigen Wochen war die Welt eine andere. Mit offenen Grenzen, Bewegungsfreiheit, Feiern, Kindergarten, Schule, Uni. Mit Fußball, Eishockey, Handball, Konzerten, Theater, Shoppen. Jetzt: Nichts dergleichen.

Erlauben Sie mir, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle persönlich zu werden: Wie Sie habe auch ich mir dieses Osterfest ganz anders vorgestellt. Mir fehlen meine Eltern. Unsere Familie hatte sich etwas Besonderes vorgenommen, ein gemeinsames Ostern in Indien, meinem Geburtsland, eine Reise von drei Generationen. Ich wollte meinen Kindern das Haus und die Orte der Kindheit zeigen. Meine Eltern sind nun zuhause in Schleswig-Holstein, und ich hoffe, sie bleiben gesund. Der unweigerliche Gedanke: Einfach losfahren und besuchen, wenigstens das, merkt doch keiner. Es wäre gefährlicher Egoismus.

Wie viele solcher Beispiele von Familien mit unerfüllten Wünschen gäbe es nun an Ostern zu erzählen. Die Schicksalsgemeinschaft übt sich derweil in Video-Telefonaten und verschickt Päckchen wie an Weihnachten. Nach wie vor geht es darum, durch individuelles Verhalten Menschenleben zu retten. Nur deswegen wiederholen die Politiker ihre Durchhalteparolen.

Aber die Geduld droht zu schwinden. Mit jedem Tag zwingt das Virus die Wirtschaft weiter in die Knie. Von Woche zu Woche schmelzen Ziele, Umsätze und Wohlstand dahin. Arbeitsplätze gehen verloren, auch vor unserer Haustür.

Währenddessen läuten die Kirchenglocken tapfer gegen die Unwirklichkeit dieser Zeit an. Sie erinnern uns an die Auferstehung mitten im Leben, an die Macht der Hoffnung. Dieses Ostern wird unvergesslich. Von diesem Ostern werden wir noch in vielen Jahren erzählen. Prägen wir uns diese Tage gut ein, entspannen, so gut es geht – und geben der Hoffnung ein wenig Raum.

Frohe Ostern, liebe Leserinnen und Leser!

