Die Menschen einbeziehen

Es ist ein absolutes Novum in der politischen Geschichte Ladenburgs: Mit der Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft – aller Voraussicht nach als GmbH – installiert die Verwaltung erstmals eine Tochterfirma in privatwirtschaftlicher Form. Das bedeutet auf der einen Seite eine gewaltige Hilfe für die Stadt, denn mit der Expertise und Unterstützung der Fachleute aus dieser GmbH lässt sich das Mammutprojekt ABB-Areal effektiver und erfolgreicher gestalten. Auf der anderen Seite entsteht ein erheblicher Aufwand und eine Verantwortung – alleine schon durch das Ziel, die Gesellschaft zeitnah auf die Beine zu stellen.

Aber die Größe des Projekts „Stadtentwicklung“ rechtfertigt dieses Vorhaben absolut.

Immerhin sollen auf dem ABB-Areal einige tausend Menschen neuen Wohnraum finden, dazu fordern weitere Neuansiedlungen in der Stadt ebenso eine Anpassung der Infrastruktur. Und der Blick muss dabei konsequent in die Zukunft gerichtet bleiben – schließlich will und muss auch Ladenburg bis 2040 klimaneutral werden.

Lebensräume schaffen

Den Ladenburger Weg sind natürlich schon viele andere Städte und Gemeinden gegangen, und angesichts der Größe der Aufgabe ist er sinnvoll, richtig und wichtig. Es geht schließlich darum, einerseits die Stadt in all ihren liebevollen Facetten und sachlichen Notwendigkeiten weiterzuentwickeln. Andererseits wird es auch wichtig sein, Lebensräume für Menschen zu schaffen, die sich dort auch in 50 oder 100 Jahren noch wohlfühlen und miteinander gut leben sollen. Wie es nicht geht, haben schließlich schon viel zu viele (Groß-)Städte bewiesen.

Wichtiger Aspekt beim künftigen Zusammenspiel von Stadt, Stadtentwicklungsgesellschaft und dem Planungsbüro STEG – das das Stadtentwicklungskonzept erstellen soll – muss deswegen bleiben, dass die ausführliche Bürgerbeteiligung im Vordergrund steht. Die Menschen müssen einbezogen werden, sie müssen sich mitgenommen fühlen, wenn es um die Gestaltung ihres Lebensraums geht.

Die neue Ladenburger GmbH muss außerdem unbedingt vermeiden, dass sie zum einsamen Solisten im Spiel der Stadtentwicklung wird. Der Gemeinderat darf sich da auf keinen Fall die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Denn nur wenn alle gemeinsam die Zukunft der Stadt vorantreiben – Bürger, Gemeinderat und Verwaltung –, kann am Ende etwas Gutes dabei herauskommen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021