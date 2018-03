Anzeige

Der Wandel in den bundesdeutschen Innenstädten – für Wissenschaftler, Verbände und Institute ist schon seit Längerem ein Thema. Ganz gleich, ob der überall feststellbare Rückgang der Passantenfrequenzen nun auf die wachsende Konkurrenz des Online-Handels zurückzuführen ist oder nicht: Alle, Händler, Stadtentwickler, Kommunalpolitiker tun gut daran, sich damit intensiv und vorausschauend auseinanderzusetzen.

Schließlich geht es dabei auch darum, wie sich die Innenstadt in ihren unterschiedlichen Funktionen, sei es als Lebensraum, als Arbeitsstätte oder Freizeit-Platz, in Zukunft denken und gestalten lässt. Schon jetzt zeigt sich, dass Branchen die City zurückerobern, die vor wenigen Jahren, zu Zeiten des ungebremsten Immobilienbooms, noch aus den entsprechenden Lagen verdrängt wurden. Die Gastronomie zählt dazu, aber es lässt sich auch feststellen, dass Kinos wieder in gute Lagen zurückkehren. Sicher wird in einem Oberzentrum wie beispielsweise Mannheim der Handel nach wie vor die Hauptattraktion für auswärtige Besucher bleiben. Doch es lässt sich vermuten, dass dies nicht mehr in der Ausschließlichkeit der Fall sein wird wie bisher.

Dann wird es darum gehen, die Lagen entsprechend attraktiv zu füllen. Hier profitieren die unterschiedlichen Akteure durchaus voneinander. Wer von auswärts in eine Innenstadt kommt, der bleibt nicht nur zum Einkauf, er möchte einkehren, essen, etwas erleben.