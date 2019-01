Die nächste Generation

Patrick Mahomes hat alles, um in der NFL die neue Generation der Quarterbacks anzuführen. Sein superschneller Wurfarm ist schon jetzt legendär, seine Beweglichkeit sucht ihresgleichen. Der Senkrechtstarter kann das Spiel lesen und – was das Wichtigste ist – der Kerl hat Mumm. Versagensängste kennt der 23-Jährige nicht, im Kopf ist er viel weiter als Gleichaltrige.

Führt er die Kansas City Chiefs dank dieser Fähigkeiten in den Super Bowl? Das steht auf einem anderen Blatt. Neben der Extraklasse von Tom Brady spricht vor allem ein Kriterium für die New England Patriots: die Erfahrung. Während Mahomes gerade seine erste Saison als startender Quarterback absolviert, waren die Patriots in den vergangenen 20 Jahren so etwas wie der Stammgast im Super Bowl.

New Englands Erfolgstrainer Bill Belichick wird von seinen Spielern nicht geliebt, seine Methoden mögen nicht die innovativsten sein. Er wird von seinem Team allerdings geachtet, weil jeder weiß: Unter Belichick habe ich vielleicht nicht den größten Spaß in meiner Football-Karriere, ich habe mit ihm an der Seitenlinie aber die größte Chance, den Super Bowl zu gewinnen.

Nicht umsonst sind bei den Patriots Superstars wie Tom Brady, Julian Edelman oder Rob Gronkowski vereint. Im Vergleich zu den Chiefs haben sie das mehrdimensionale Spiel. Insofern ist es ein guter Treppenwitz, dass New England als Außenseiter ins NFL-Halbfinale gehen soll. Mahomes gehört die Zukunft. Damit ihn diese schon in diesem Jahr in den Super Bowl führt, muss er die Mannschaft der Gegenwart aus dem Weg räumen.

