Die nächste Welle

Vor 50 Jahren rollte eine Welle durch das Land. Überall eröffneten Supermärkte. Die kleinen Lebensmittelgeschäfte, liebevoll Tante-Emma-Läden genannt, konnten sich gegen diese Konkurrenz nicht behaupten und gaben auf. Damit verschwand vielerorts ein Stück Nachbarschaftsleben. Doch trotz ihrer wirtschaftlichen Übermacht haben Discounter und Riesenmärkte die kleinen Einzelhändler nur zeitweilig verdrängt.

Zumindest in den Städten haben sie neue Nischen aufgetan. Mit Spezialitäten, Bio- oder Catering-Angeboten ergänzen sie das Angebot der Filialketten. Hier und dort übernehmen sie auch einen Teil der Nahversorgung, wenn Zucker oder Butter ausgegangen sind. Ob die kleinen Händler auch die nächste große Veränderungswelle überstehen, ist jedoch fraglich. Das Einkaufsverhalten ändert sich enorm. Der Einkauf für den täglichen Bedarf wird immer weniger auch als Teil des Kiezlebens betrachtet, sondern als notwendige Erledigung.

Um Zeit zu sparen, fahren die Verbraucher lieber einmal in der Woche mit einem langen Einkaufszettel in einen gut sortierten Supermarkt als je nach Bedarf alle paar Tage einzukaufen. In den Märkten finden sich immer häufiger auch teure Spezialitäten, die den Gang in ein Extrageschäft überflüssig werden lassen.

Und über Lebensmittel und Drogerieartikel hinaus verlieren viele kleine Läden Kundschaft an den Onlinehandel. Die Mischung aus Dienstleistungen und Händlern, die das städtische Leben attraktiv macht, ist höchst gefährdet. Damit ginge auch ein Stück Miteinander in der Gesellschaft verloren.

