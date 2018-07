Anzeige

Sie setzen auf Harmonie und sprechen von Neustart. Doch was unter diesen Neustart fällt, das sagt in Helsinki weder der russische Präsident Wladimir Putin noch sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump. Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind in den vergangenen vier Jahren immer schlechter geworden. Die russische Hoffnung, mit Trump werde es besser als mit dessen Vorgänger Barack Obama, haben sich schnell zerschlagen, weil nicht Trump allein die amerikanische Politik macht.

Auch die Russen merkten schnell, wie wenig Verlass auf Trump ist, mögen es einige in Moskau auch gut finden, wie es dem Krawallmacher aus dem Weißen Haus in Washington gelingt, Allianzen aufzumischen und Partner auf eine Stufe mit Diktatoren zu stellen. Eine Revision der Weltordnung heißt schließlich auch Moskau gut.

So bemühten sich die beiden Machtmenschen in Helsinki vor allem darum, die Anspannung aus dem schwierigen Verhältnis ihrer Länder zu nehmen. Schon allein das gilt es als Erfolg zu werten. Es gab kein Gepolter vonseiten Trumps, wie er das beim Nato-Gipfel in Brüssel demonstriert hatte, keine Beleidigungen, keine Belehrungen. Vielmehr wirkte der amerikanische Präsident neben dem nüchtern auftretenden Putin nervös und angespannt.