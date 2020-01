Die neue Attraktion

Die Dortmunder Fans überschlugen sich in den sozialen Netzwerken geradezu vor Glück, während die englische Boulevard-Zeitung „Sun“ Tränen des Frusts bei den Anhängern von Manchester United vermutete. Erling Haaland hat bereits in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund beeindruckend dargelegt, warum ihn etliche Topclubs der Kategorie ManU gerne unter Vertrag genommen hätten. Der erst 19-jährige Norweger besitzt alle Anlagen, um in naher Zukunft zu einem Weltklasse-Stürmer zu reifen: Körper, Tempo, Technik, Coolness im Strafraum. Doch statt sofort den ganz dicken Vertrag zu unterschreiben, entschied sich Haaland für das mutmaßlich ideale Karrieresprungbrett Dortmund. Ein außergewöhnlicher Transfer für den BVB – und eine neue Attraktion mit internationaler Strahlkraft für die Bundesliga.

Wenn alles normal läuft, wird die an Salzburg gezahlte Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro für die börsennotierten Westfalen irgendwann eine mächtige Dividende abwerfen. Bis dahin kann Haaland – wie sein furioser Auftritt mit drei Treffern in 20 Minuten beim 5:3 gegen Augsburg demonstrierte – den Dortmundern auf der Planstelle im Angriffszentrum weiterhelfen, die sich zuletzt zur Problemposition entwickelt hatte. Wer den Norweger spielen sieht, weiß wieder, warum ein klassischer „Neuner“ unersetzlich bleibt.

Doch selbst wenn der BVB nach über fünf Jahren den legitimen Nachfolger von Robert Lewandowski gefunden haben könnte, ist den Dortmunder Verantwortlichen auch bewusst: Mit einer desolaten Abwehrleistung wie bei den Haaland-Festspielen in Augsburg wird es unmöglich sein, um Titel mitzuspielen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020