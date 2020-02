Die perfekte Kulisse

Das Beste kommt zum Schluss. Anders lässt es sich nicht erklären, warum der Deutsche Volleyball-Verband und die Volleyball-Bundesliga so lange ein Geheimnis um die Verlängerung der Kooperation mit der SAP Arena gemacht haben. Fast 11 000 Zuschauer bildeten beim DVV-Pokalfinale in Mannheim am Sonntag die passende Kulisse. Um nicht zu sagen: die perfekte.

Wäre die Tinte auf der neuen Vereinbarung nicht sowieso schon trocken gewesen, hätten die Verbandspräsidenten René Hecht und Michael Evers wohl spätestens nach der fünften Pokalfinal-Ausgabe direkt zum Kugelschreiber gegriffen. Zu ausgelassen war die Stimmung in der Halle – speziell beim hochspannenden Finale der Frauen.

Gab es jemals ernste Zweifel an der Fortsetzung der Zusammenarbeit? Wohl kaum. Weitere fünf Jahre – 2018 wurde der Vertrag um zwei Jahre verlängert – sind ein klares Signal: Hier könnten sich zwei Partner gesucht und gefunden haben. Auf der einen Seite Deutschlands Volleyballer, die sich endlich auch auf nationaler Ebene publikumswirksam präsentieren können. Auf der anderen Seite die Betreiber einer Multifunktionshalle, die nach Eishockey und Handball einen weiteren Spitzensport an Land gezogen haben.

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, singen Fußballfans auf dem Weg ins Pokalfinale. Gut möglich, dass die nicht minder kreativen Volleyball-Anhänger bald mit einem Loblied auf den Finalstandort Mannheim ums Eck kommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020