Die Region darf feiern

Soll die Region mal wieder stolz sein auf ihre musikalische Tradition, soll sie stolz sein auf ihre Rolle als Ort der Stärke, der Schmiede und des Sprungbretts? Warum eigentlich nicht! Diana Damrau, die einst am Nationaltheater sang, Cornelius Meister, der in Heidelberg mal jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands war, die Heidelbergerin Kathrin Christians und die Ludwigshafener Deutsche Staatsphilharmonie – gleich vier Protagonisten, die in der Region verhaftet sind oder sie zumindest als Talent gekreuzt haben, erhielten am späten Sonntagabend den Echo-Nachfolger Opus Klassik. Ein starkes Stück Metropolregion.

Aber auch, dass der Echo Klassik überhaupt eine Weiterführung gefunden hat, ist gut. Immerhin hatten der Skandal um die Rapper Kollegah und Farid Bang und der damit einhergehende Tod des Echo nicht das Geringste mit dem Klassikpreis zu tun, der seit je von einer Jury und guter Verkaufszahlen wegen vergeben wurde.

Gar keinen öffentlichkeitswirksamen Klassikpreis mehr zu vergeben, wäre keine Alternative gewesen. Für das live sehr erfolgreiche, in der breiten Bevölkerung ansonsten aber eher wenig präsente Genre ist diese Auszeichnung wichtig. Sehr wichtig! Wann bekommen Flötistinnen, Gitarristen, Sängerinnen oder Alte-Musik-Ensembles sonst noch eine so große mediale Öffentlichkeit – zudem moderiert von Thomas Gottschalk? Und gerade dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ZDF) tun im Allerlei von Sport, Mord und Totschlag solche Übertragungen extrem gut.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018