Die Richtung stimmt

Julian Nagelsmann hat in Windischgarsten einen Schwerpunkt auf das Spiel im letzten Drittel gelegt, um gegen tiefstehende Gegner künftig besser auszusehen. Der Trainer arbeitet vor der Champions-League-Premiere akribisch daran, die Schwächen seines Teams zu beheben und die Variabilität weiter zu steigern. Nagelsmann weiß vor seiner Abschiedssaison genau, dass der angestrebte nächste Höhenflug nur gelingen kann, wenn ihm mit seiner Mannschaft ein weiterer Evolutionssprung gelingt.

Die Chancen stehen nach den Eindrücken in Oberösterreich gut. Die nötige Gier, es diesmal auf der internationalen Bühne besser zu machen, ist bei den Spielern spürbar. Und auch Nagelsmann will sich unbedingt mit einem weiteren Paukenschlag nach Leipzig verabschieden, was seinen Einstand bei RB sicher vereinfachen würde.

Von den Hoffenheimer Neuzugängen erweisen sich bisher Leonardo Bittencourt und Vincenzo Grifo als belebende Elemente – vom neuen Innenverteidiger Kasim Adams Nuhu wird ebenfalls einiges erwartet. Die Richtung und die Dynamik stimmen, auch wenn Joshua Brenet und Ishak Belfodil noch leichte Anlaufprobleme haben.