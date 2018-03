Die Schwäche der Verfolger

Anzeige

Es ist kein Traum, sondern Realität: Eintracht Frankfurt hat sich auf den Plätzen festgebissen, die in der kommenden Saison die Startberechtigung zur Champions League beinhalten. Das ist einerseits eine beeindruckende Leistung von Trainer Niko Kovac und seiner Mannschaft, die sich in einem Tabellenumfeld behaupten, in das sie aufgrund ihres Etats und der Zusammensetzung des Kaders sicher nicht hingehören. Es ist andererseits aber auch ein echtes Armutszeugnis für die Clubs, die von ihrem Anspruch her den FC Bayern herausfordern müssten, sich aber stattdessen auf Eintracht-Niveau befinden – was nicht despektierlich gemeint ist.

Der FC Schalke 04 ist von der Punktezahl zu diesem Zeitpunkt der Saison der schwächste Zweite der Bundesliga-Historie und zeigt trotz des Aufwärtstrends unter Domenico Tedesco fußballerisch häufig biedere Vorstellungen. Wenn in der kommenden Saison dann auch noch Leon Goretzka und wahrscheinlich Max Meyer weg sind, wird eine Attacke auf Rekordmeister München völlig utopisch. Borussia Dortmund verliert mit dem neuen Trainer Peter Stöger zwar nicht mehr, braucht dafür aber auch einen Marco Reus in Topform und viel Dusel. RB Leipzig verdaut unterdessen die Nachwehen des Blitz-Durchmarschs von der 2. Liga in die Champions League.

Und die Eintracht? Natürlich wissen die Frankfurter Verantwortlichen, dass die Königsklasse für ihr Team eigentlich eine Nummer zu groß ist – siehe das maue 1:0 gegen Hannover. Andererseits: Wenn die anderen dermaßen schwächeln, wäre es idiotisch, die Gelegenheit zu diesem finanziell äußerst lukrativen Abenteuer leichtfertig liegenzulassen. Wer weiß, wann eine solche Chance wiederkommt.