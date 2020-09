Die schwierigste Saison

Normalerweise würde es an dieser Stelle darum gehen, ob Borussia Dortmund endlich seine Verzagtheit und seinen Wankelmut ablegt, um den Dauer-Meister FC Bayern zu Fall bringen zu können. Oder ob die Aufsteiger Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart das Zeug dazu haben, sich in der Bundesliga zu halten. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten?

Stattdessen überlagert die Realität der Corona-Pandemie die sportlichen Diskussionen vor der 58. Spielzeit. Die Fußball-Bundesliga, so viel weiß man schon vor dem ersten Anstoß, steht vor der schwierigsten Saison ihrer Geschichte. Der deutsche Lieblingssport hat durch die teilweise Wiederzulassung von Zuschauern einen Vertrauensvorschuss von der Politik erhalten, den Liga, Vereine und Fans jeden Spieltag aufs Neue rechtfertigen müssen. Zur Erinnerung: Die Champions-League-Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia am 19. Februar vor über 44 000 Zuschauern gilt in der Forschung mittlerweile als gefährlicher Brandbeschleuniger, der das Infektionsgeschehen in Norditalien und Spanien erheblich angeheizt hat. So etwas darf nie wieder passieren. Und deshalb kommt es auf die Disziplin jedes Einzelnen an, der wieder ins Stadion geht. Szenen wie während der DFB-Pokal-Partie Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart, bei der sich viele der 7500 Zuschauer benahmen, als gäbe es Covid-19 gar nicht mehr, untergraben den Versuch, langsam wieder in die Normalität zurückzukehren.

Dazu kommen die wirtschaftlichen Sorgen. Sicher, verglichen mit der 3. Liga oder den Profi-Kollegen im Handball und Eishockey, befinden sich die Bundesliga-Vereine mit ihren riesigen Fernseheinnahmen noch in einer komfortablen Situation. Aber das Beispiel Schalke 04 hat gezeigt, dass einige Clubs in den vergangenen Jahren finanziell mit dem Feuer gespielt haben. Die klammen Gelsenkirchener benötigen in ihrer Not nun eine Bürgschaft des Landes NRW, auch eine Gehaltsobergrenze wurde eingeführt. Hoffentlich vertreibt der Corona-Schock die Hasardeure unter den Managern. Dass der FC Bayern die obszönen Gehaltsforderungen seines Leistungsträgers David Alaba – die Rede ist von einem gewünschten Jahresgehalt über 25 Millionen Euro – nicht erfüllen will, ist ein Signal, das Hoffnung macht.

Diese so eng wie nie getaktete Bundesliga-Saison wird nicht wie früher primär an der Qualität ihrer Spiele, an einem hoffentlich wieder abwechslungsreicheren Titelrennen oder einem spannenden Abstiegskampf gemessen werden. Sondern daran, wie der Fußball durch die große Krise gekommen ist. Hoffentlich professionell, mit Demut, Vernunft und dem ungetrübten Blick darauf, was wirklich das Wichtigste ist: die Gesundheit der Fans und aller Beteiligten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020