Die spinnen alle

Gestärkt fühlen sich jene Regierungen, die auf reinen Nationalismus setzen, auf Abschottung und Ausländerfeindlichkeit. Ungarn, Polen, Österreich, Italien, partiell Tschechien. Damit sinken die Chancen auf eine gemeinsame europäische Antwort auf das Jahrhundertproblem Migration rapide. Und steigt die Wahrscheinlichkeit neuer Zäune auf dem ganzen Kontinent. Die dann sehr schnell – siehe Ungarns harsches Vorgehen gegen Menschenrechtsgruppen – auch innere Zäune werden.

Auch im angespannten Verhältnis Europas zu den USA ist Deutschland das Schlüsselland. Einerseits ist es seit den Zeiten der Luftbrücke den Amerikanern emotional sehr verbunden. Und anderseits die wichtigste Zielscheibe des Trumpschen Feldzuges gegen Handelsbilanzdefizite. Und gegen angeblich zu geringe Rüstungsausgaben. Der amerikanische Präsident hat sich schon triumphierend über die Berliner Krise geäußert. Nichts gefällt ihm mehr als eine europäische „Lead-Nation“ – eine Führungsnation –, die sich selbst zerlegt.

Der russische Präsident Wladimir Putin auf der anderen Seite dürfte ähnlich empfinden. Seine Einflussversuche auf dem Balkan, in der Ukraine, sein Kampf gegen die Sanktionen – je schwächer Deutschland, desto besser seine Karten. Und wo eigentlich sollen die Chinesen nun anklopfen, die in der Welt neue Partner suchen? Oder sagen die, dass sich das sowieso nicht mehr recht lohnt, weil die deutsche Wirtschaftskraft, siehe Autoindustrie, ihren Zenit überschritten hat? In Berlin jedenfalls hat gerade keiner Zeit für all diese Themen. Schon länger nicht mehr.

