Die unbequeme Wahrheit

Der Versuch, sich durch die Coronakrise zu lavieren, ist zum Scheitern verurteilt. Der Sport – zumindest auf professioneller Ebene – , das haben die Entwicklungen am Mittwoch noch einmal unmissverständlich gezeigt, muss so lange pausieren, bis die größte Gefahr durch das neue Virus für die Bevölkerung gebannt sind. Wenn das bedeuten sollte, dass Ligen und Wettbewerbe komplett abgebrochen sowie Großverstaltungen wie Fußball-EM oder Olympia abgesagt werden müssen, ist das für die betroffenen Vereine oder Sportler enorm bitter. Und es wirft fürchterlich viele Fragen auf, etwa die Wertung der gestoppten Wettbewerbe oder eine mögliche finanzielle Kompensation für die Betroffenen. Aber ein Jahr ohne deutschen Fußball-Meister kann das Land sicher verkraften, der bestmögliche Schutz der Unversehrtheit der Bürger steht immer über den Interessen einzelner gesellschaftlicher Gruppen.

Das Corona-Chaos der vergangenen Tage ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die völlige Anarchie, die dem Sport droht, wenn die Funktionäre nicht endlich die einzig richtige Entscheidung fällen: Wir spielen nicht mehr, bis die Krise unter Kontrolle ist. Es funktioniert nicht, sich um diese unbequeme Wahrheit zu drücken – das demonstrieren die Beispiele vom Mittwoch.

Posse in Frankfurt

Das Flugzeug, das die Mannschaft des AS Rom zum Europa-League-Spiel nach Sevilla bringen sollte, wurde in Spanien die Landung verweigert. Der FC Getafe boykottiert im gleichen Wettbewerb aus Angst vor einer Infektion die Reise zu Inter Mailand – und der FC Basel sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, das Rückspiel gegen Frankfurt auszutragen, weil die Stadt das eigene Stadion gesperrt hat. Währenddessen wollten die Hessen ein paar Desinfektionsspender aufstellen und das Hinspiel am Donnerstag vor fast 50 000 Zuschauern austragen, als wäre nichts geschehen. Am Sonntag in der Bundesliga gegen Gladbach sollten die Eintracht-Fans aber bitte zuhause bleiben, weil es doch ein bisschen zu gefährlich ist. Erst am Mittwochabend untersagte die Stadt Frankfurt dem Club, die Fans am Donnerstag ins Stadion zu lassen. Die Begründung: eine „Neubewertung der infektiologischen Lage“. Es herrschen Zustände wie in Absurdistan.

System vor dem Kollaps

Das nur noch mühsam aufrechterhaltene System zum Kollaps bringen, wird der traurig-normale Gang der Dinge bei einer Infektionswelle: Sobald die Erkrankung unter den Profis ihre Kreise zieht, wird es unmöglich sein, den Spielbetrieb fortzuführen. Der Fall des infizierten Hannoveraners Timo Hübers ist erst der Anfang. Die Spieler des Zweitligisten müssen nur deshalb nicht in eine zweiwöchige Quarantäne, weil Hübers nach seiner Ansteckung laut Vereinsangaben keinen Kontakt mehr zu seinen Kollegen hatte. Aber es werden mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Fälle kommen, bei denen ein ganzes Team für 14 Tage aus dem Verkehr gezogen werden muss. Spätestens dann wird offensichtlich sein, dass die Politik des Durchlavierens zum Scheitern verurteilt war.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020