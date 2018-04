Die Wüste bebt

Anzeige

Nicht nur sportlich wird es am Wochenende in Bahrain heiß hergehen – auch sportpolitisch passiert in der Formel 1 viel. Denn heute will die Königsklasse bekanntgeben, wie sie sich nach 2020 neu ausrichten will. In zwei Jahren endet das sogenannte Concorde Agreement: Der Vertrag, der die Einnahmenverteilung zwischen den Teams regelt, aber vor allem auch die sportlichen und technischen Rahmenbedingungen festlegt.

Unter dem neuen Eigner Liberty Media könnte es der Königsklasse durchaus passieren, dass sie in zwei Jahren komplett anders aussieht – denn in Zeiten eines völlig veränderten Medienverhaltens will die Rennserie zu einstiger großer Popularität zurückfinden. Somit könnten also durchaus ungewöhnliche neue Wege vorgeschlagen werden, denn sowohl finanziell als auch sportlich sind die Unterschiede zwischen den großen Teams und den kleinen Rennställen inzwischen enorm. Das produziert Langeweile.

Ferrari hat allerdings schon damit gedroht, aus der Königsklasse auszusteigen, wenn der Charakter der Rennserie nach den Neuerungen nicht gewahrt bleibt. Eine Absichtserklärung, die ernstgenommen werden muss, schließlich ist die Formel 1 für Ferrari zwar einerseits eine große Tradition, andererseits aber auch ein riesiger Werbefaktor. Und der muss für die Scuderia angesichts des hohen finanziellen Aufwands zu einhundert Prozent passen und sich rechnen. Eine „Disney-Serie“ würde diesen Anspruch nicht erfüllen.