Im Profi-Fußball geht es ja längst nicht mehr um Romantik. Wohl aber um Chancengleichheit. Zumindest halbwegs. Und genau deshalb entwickelte der europäische Verband UEFA vor vielen Jahren das Financial Fairplay, das er selbst dann aber lange Zeit nur halbherzig umsetzte. Denn die Regeln galten irgendwie nur für Clubs ohne große internationale Reputation. Mit den Schwergewichten wollte sich die UEFA – abgesehen von Transfersperren, die dann wieder umgangen wurden – nicht anlegen. In der Champions League sollte schließlich kein namhafter Club fehlen, es hätte schließlich dem eigenen Produkt geschadet. Mit dem Ausschluss von Manchester City hat der Verband jetzt aber bewiesen, dass das Financial Fairplay kein Papiertiger ist. Außerdem gewinnt die UEFA mit ihrer Entscheidung Vertrauen zurück.

Es ist eine drakonische Strafe wie diese, die die Herrscherfamilie von Abu Dhabi am meisten schmerzt. Ihr gehört der Club aus Manchester, der das Image des reichen Emirats weltweit aufpolieren soll. Doch nun ist der Schaden genauso groß wie das Problem, das sich vom aus der Wüste entsandten City-Vorsitzenden Khaldoon Khalifa Al Mubarak nicht einfach so lösen lässt wie sonst: mit Geld.

Besondere Schwere der Schuld

Milliarden hat das Emirat in den Club gepumpt – und sich dabei im ohnehin überdrehten Fußballgeschäft nicht nur eine besonders unmoralische Oase geschaffen, sondern sich auch über die Regeln hinweggesetzt. Die Clubbosse haben getrickst, getäuscht, geschummelt. Nein, mehr noch: Es wurde systematisch und konsequent betrogen, das drastische Strafmaß unterstreicht die Schwere der Schuld, die der Club wissentlich auf sich nahm. Im Streben nach Anerkennung musste schließlich unbedingt dieser Champions-League-Titel her, weshalb es besonders schön ist, dass genau das bislang nicht geklappt hat.

Manchmal – aber wirklich nur ganz selten – ist auch im Sport so etwas wie Schadenfreude angebracht, zumal sich nun zeigen wird, ob die Verbundenheit des Emirats zum Club oder die eigene Geltungssucht größer ist, ob City eine Herzensangelegenheit oder nur ein austauschbares Statussymbol ist. Ohne Aussicht auf den Titel in der Königsklasse fehlt auf jeden Fall die Triebfeder des Investments. Kurzum: Das ganze Projekt wackelt plötzlich. Denn neue Stars werden ohne die Champions League kaum kommen, andere wie Stürmer Raheem Sterling oder Trainer Pep Guardiola werden eventuell keine große Lust mehr auf City haben. Der Club steht fraglos vor einer unsicheren Zukunft, möglicherweise vor dem Zerfall – der europäische Fußball aber auf jeden Fall vor einer Zäsur.

Seriös wirtschaftende Vereine wie der FC Bayern und Dortmund werden all das mit Wohlwollen verfolgen, Nasser Ghanim Al-Khelaif eher mit Sorge. Er ist Vorstandsvorsitzender von Paris Saint-Germain und einer katarischen Investorengruppe, die den Club seit Jahren unterstützt. Vielleicht wird PSG ja auch bald sanktioniert. Der Fußball würde dadurch zwar nicht seine Romantik zurückbekommen, wohl aber ein Stück Glaubwürdigkeit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020