Die Zeichen der Zeit

Knapp 850 Menschen leben in Riedrode. Warum der kleinste Bürstädter Stadtteil zwei Fußballvereine mit 400 und 220 Mitgliedern hat, wissen die allermeisten Ortsansässigen nur noch aus Erzählungen oder vom Blick in die Chroniken. Man ist stolz auf seine Farben – das soll hier nicht unterschlagen werden. Und es mag gute Gründe für die Trennung in SG und FSV Riedrode gegeben haben.

Vor den vielschichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen schützt jedoch der gesündeste Stolz nicht. Die zunehmende Auslastung von Schülern, Eltern und Studenten, internationale Berufsperspektiven, ein breiteres Angebot zur Freizeitgestaltung, die Abhängigkeit des sportlichen Erfolgs von den finanziellen Rahmenbedingungen – das sind lediglich ein paar Faktoren, die auch vor dem Amateurfußball im einstigen Zweitliga-Standort Bürstadt nicht Halt machen. Die ausbleibende oder oft nur noch unverbindlich gelebte Mitgliedertreue ist die logische Folge.

Insofern ist es nur konsequent, dass die SG und der FSV Riedrode seit Anfang des Jahres intensiv über eine Spielgemeinschaft und – wie beide Clubs beteuern – langfristig über eine Fusion nachdenken. „Wir wären nicht vorstandsfähig, wenn wir diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehen würden“, sagt SG-Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl – und trifft den Nagel auf den Kopf.