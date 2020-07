Die Zeit drängt

Ein tiefgreifender Umbau sei unausweichlich, sagt Vorstandschef Martin Zielke, der das Handtuch wirft. Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann wird seines gleich hinterher. Was sich an der Spitze der Commerzbank ereignet, ist beispiellos für einen deutschen Konzern. Es zeigt nicht nur, dass die Probleme des Instituts nicht nur wegen Corona massiv sind. Sondern mehr noch: Es geht letztlich um den Bestand eines wichtigen deutschen Geldhauses.

Die Commerzbank hat keine wirklich zukunftsweisende Strategie. Digitalisierung ist wichtig und doch zu wenig. Dabei ist das Institut für den deutschen Mittelstand eine wichtige Größe. Es ist die einzige deutsche private Großbank, die zumindest noch über ein ansehnliches internationales Netzwerk verfügt. Für den Export ist das von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Anders sieht es im Inland aus. In Deutschland gibt es nach wie vor zu viele Geldhäuser, der Wettbewerb ist hart, mit Sparkassen, Volksbanken und Direktbanken wie der ING oder Cortal Consors. Die Commerzbank hat immer wieder die Bedeutung ihres Filialnetzes betont. Es mag wichtig sein, aber nicht in dieser Dimension. All das heißt: Das Geldhaus muss abspecken und deutlich massiver, als es der bisherige Vorstandschef und der erste Mann im Aufsichtsrat geplant hatten.

Die Zeiten für die Commerzbank werden noch ungemütlicher, ein Retter ist nicht in Sicht. Die Deutsche Bank wird nach der gescheiterten Fusion im vergangenen Jahr nicht umschwenken und die Commerzbank doch übernehmen. Ausländische Wettbewerber werden sich ebenso zurückhalten. Ob Damen oder Herren – die Neuen an der Spitze der Commerzbank sind um ihren Job nicht zu beneiden. Und die 39 000 Beschäftigten müssen sich auf noch härtere Zeiten einstellen. Um so wichtiger ist, dass schnell wieder Klarheit an der Spitze hergestellt wird. Zielke wird sicher nicht bis zum Jahresende bleiben. Möglicherweise sogar nicht über diese Woche hinaus.

