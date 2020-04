Ganz vorsichtig öffnen die Bundesländer ihre Schulen, die ersten Jahrgänge werden im Südwesten schon bald wieder die Schulbank drücken. Von Normalität allerdings sind sie noch weit entfernt. Abstands- und Hygieneregeln, Abwesenheit von Lehrern und Schülern, die zur Risikogruppe gehören oder die gefährdete Angehörige haben, werden einen regulären Schulalltag im Klassenverband monatelang verhindern. Viele Mädchen und Jungen dürften bis zu den Sommerferien wohl gar keine Schule mehr von innen sehen. Umso wichtiger ist es, so bald wie möglich flächendeckend mit einem guten onlinegestützten Unterricht zu beginnen.

Die Schulschließungen im März hatten Lehrer, Schüler und Eltern kalt erwischt. Mehr schlecht als recht wurde vielerorts improvisiert. Rheinland-Pfalz veröffentlichte immerhin einen Lehrer-Leitfaden für den onlinegestützten Unterricht. In Baden-Württemberg und Hessen hingegen hing der Erfolg des E-Learnings letztlich vom Engagement einzelner Schulen und ihrer Lehrer ab. Und obwohl sich viele Pädagogen große Mühe gaben, erhielten die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Woche viel zu oft lediglich PDF-Dateien mit Aufgaben – und den dazugehörigen Lösungen.

Niemand verlangt von Lehrern, in der Pandemie eigene Lernvideos zu produzieren und zu Youtube-Stars zu werden. Umdenken aber müssen sie schon – und ihren bislang analogen Unterricht an die aktuelle digitale Realität anpassen. Zwar gibt keine einheitlichen Lösungen für alle Schultypen und Familien. Was es aber schon gibt, sind wissenschaftliche Erkenntnisse, wie guter Online-Unterricht aussehen sollte.

Demnach braucht es unbedingt – wie in der echten Schule – eine persönliche Begleitung der Mädchen und Jungen durch ihre Lehrer. Dieser Austausch kann über die Lernplattform Moodle, Video-Konferenzen oder auch ganz gewöhnliche Telefonate funktionieren. Wichtig ist vor allem, dass er regelmäßig stattfindet und dass die Lehrer in der jetzigen Ausnahmesituation einen Überblick über den Lernfortschritt ihrer Klassen behalten.

Auch Rückmeldungen zu den erledigten Aufgaben sind für einen erfolgreichen Online-Unterricht zentral. Gerade jüngere Schüler sind auf positive Verstärkung angewiesen, ein weit entfernter Nutzen ist für sie zu abstrakt. Lösungen braucht es auch für Kinder, die keine Unterstützung durch ihre Eltern erhalten oder denen ein Computer fehlt. Einige Länder, darunter Rheinland-Pfalz und Hessen, stellen daher Laptops und Tablets für Schüler mit entsprechendem Bedarf zur Verfügung.

Die Gesellschaft braucht gut ausgebildete junge Menschen. Und die Schüler und Schülerinnen haben einen Anspruch auf hochwertigen Unterricht – auch in Corona-Zeiten. Um den zu gewährleisten, müssen Lehrer aber auch entsprechend geschult werden. Was spricht gegen zweitägige Online-Fortbildungen in der kommenden Woche? Experten, die das Wissen vermitteln können, gibt es jedenfalls.

Und letztlich sind auch verbindliche Vorgaben unerlässlich – für Schüler wie Lehrer –, sonst droht einen Versumpfen in den berüchtigten Corona-Ferien. Sicher, die Umstellung auf den digitalen Unterricht ist eine große Herausforderung. Aber angesichts der Digitalisierung auch eine Chance.

