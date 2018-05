Digitale Wanze

Anzeige

Der Schutz des Gesetzes hilft wenig, wenn sich Bürger selbst in eine risikoreiche Situation begeben. Genauso ist es bei der neuen Datenschutz-Grundverordnung. Die Internetnutzer erhalten durch sie die Souveränität im Umgang mit ihren persönlichen zwar Daten zurück. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie bedenkenlos alle Dienste in Anspruch nehmen können.

Zwei Schwachstellen bleiben auch mit dem Gesetz offen. Die eine ist der Verbraucher selbst, wenn aus Bequemlichkeit auf ein hohes Maß an Sicherheit verzichtet wird. Die zweite ist die Technologie, die hinter all den schönen Angeboten steht. Bestes Beispiel dafür sind Sprachsteuerungen wie die Box Alexa vom Internetkonzern Amazon. Wer sie nutzt, lässt jemanden Fremden zuhause mithören. Dabei geschehen zwangsläufig auch Fehler, wie jetzt in den USA. Dort landete ein ungewollter Gesprächsmitschnitt per E-Mail bei Bekannten eines Paares.

Wer immer sich diese Technologie ins Haus holt, hat sich eine potenzielle Wanze angeschafft. Gegen deren technische Unzulänglichkeit hilft kein noch so gutes Gesetz. Dieses Risiko lässt sich leicht ausschließen – durch Verzicht auf Spielereien, die für die Privatsphäre bedenklich sind.