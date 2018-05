Digitaler Notfall

Anzeige

Der Befund ist eindeutig. Das deutsche Gesundheitswesen gehört zu den wachstumsstärksten Branchen, doch bei der Digitalisierung steht es hinten an. Die Wirtschaft, allen voran Industriekonzerne, ist schon weiter: Maschinen in der Produktion sind miteinander vernetzt, kommunizieren über das Internet.

Zwar produzieren Ärzte und Krankenhäuser schon heute viele Daten. Immer mehr Röntgenbilder oder Laborwerte werden elektronisch erfasst. Allerdings ist die Infrastruktur unzureichend, und die Daten sind zu wenig verknüpft. Das Wohl der Patienten leidet, wenn Hausärzte erst spät erfahren, was der Facharzt vorhat und die Reha nicht weiß, was die Klinik macht. Bestenfalls tippt der Doktor die Diagnose in den Computer ein. Manchmal greift er aber noch zu Stift und Karteikarte. Das hält auf.

Mehr Digitalisierung kann die Informationsflüsse verbessern. Distanzen überwinden. Effizientere Therapien ermöglichen. Eine medizinische Fachangestellte könnte die bei Hausbesuchen ermittelten Patientendaten sofort in die Praxis schicken und so das Personal entlasten. Vor allem im Krankenhaus sind Ärzte stundenlang mit Bürokratie beschäftigt. Diese Zeit könnten sie besser den kranken Menschen widmen. Oft wünschen sich Patienten schon im Vorfeld mehr Informationen bei der Arztwahl, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung jetzt zeigt. Auch hier könnte die Digitalisierung helfen und weitere Angebote bereitstellen. Keineswegs sollte sie jedoch dazu führen, dass Unternehmen aus medizinischen Daten ein Geschäftsmodell entwickeln, um daraus den eigenen Gewinn zu steigern.