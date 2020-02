Digitaler Türöffner

Visionen sind die Eintrittskarte in die Zukunft. Das ist das Leitmotto, das die Brüsseler EU-Kommission verfolgte, als sie ihre Vorstellung vom europäischen Datenraum sowie den Chancen und Grenzen der Künstlichen Intelligenz (KI) vorlegte. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Schließlich wollte Präsidentin Ursula von der Leyen einen Tag vor dem Haushaltsgipfel der Staats- und Regierungschefs zeigen, was sie bekommen würden, wenn sie den Forderungen nach höheren Beiträgen zustimmen.

Trotzdem ist der Kommission ein Wurf gelungen, der der digitalen Wirtschaft die Türen öffnet, ohne die Ängste der Bürger zu übergehen. Vor allem beim Datenschutz. In den Papieren wimmelt es nur so von Zusagen, das Vertrauen der Menschen gewinnen zu wollen, die Daten zu trennen, separat zu speichern, zu anonymisieren und nur für bestimmte Ziele nutzbar zu machen. Das könnte funktionieren, wenn es gelingt, die Konzerne dafür einzuspannen, die Entwicklung zu unterstützen, Regulierung nicht als ökonomische Bremse misszuverstehen, sondern sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Denn KI hat einen hohen Nutzen für jeden.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung hat die EU bereits die richtige Mischung zwischen dem Freiraum, den Entwickler brauchen, und dem Rahmen, den demokratische Grundwerte vorgeben gefunden. Das sollte Brüssel nun durch einen Dialog über die ethischen Fragen ergänzen – und dann umsetzen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020