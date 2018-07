Anzeige

Wie sich die Bilder gleichen: Wie schon in Venezuela sind es auch in Nicaragua paramilitärische Schlägerbanden, die für den Präsidenten Daniel Ortega den Weg freischießen, schlagen und foltern. Was in Caracas 2014 mit einem breiten Aufstand des Volkes gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro begann, endete vier Jahre später in einer Komplettdiktatur.

Das Drehbuch scheint sich in Nicaragua fast szenengleich zu wiederholen. Wieder setzt der amtierende Machthaber offiziell auf einen Dialog, während ihm verbundene dunkle Mächte auf der Straße die „Drecksarbeit“ erledigen. Rund 300 Menschenleben haben die Mitte April ausgebrochenen Unruhen in Nicaragua bereits gekostet. Die Mehrheit davon sind Opfer aus Reihen der Opposition. Ihre Leichen weisen nicht selten gezielte Kopfschüsse und Folterspuren auf, so dass Menschenrechtsorganisationen von außergerichtlichen Hinrichtungen sprechen.

Es ist eine Diktatur des Mobs, die in Nicaragua Schrecken verbreiten soll. Ähnlich wie in Venezuela soll der Opposition damit jeglicher Mut genommen werden. Wer demonstriert, muss um sein Leben fürchten. Die Konsequenz einer solchen Entwicklung: Massenflucht.